Concesionarios del Transporte Exigen al Gobierno de Monreal Sentarse a Dialogar

Tarifa Debe Fijarse en 13 Pesos Para Sostener el Servicio, Argumentan

Por Gabriel Rodríguez

En cónclave realizado este domingo, los concesionarios del servicio de autotransporte urbano en el estado de Zacatecas arremetieron de nuevo y amenazaron con aumentar el precio del pasaje a 13 pesos costo estándar y 10 para el preferente.

Luego de indicar que arrostran cuantiosas pérdidas por unidad, los concesionarios expresaron que ante los excesivos costos del diésel, refacciones e insumos, será a partir de este lunes cuando demandarán a gobierno del estado sentarse a dialogar para plantearle el problema.

En voz de Sergio Velázquez Dueñas, presidente de Platabús y representante de las flotillas en Fresnillo, Guadalupe y la capital, éste admitió que “ciertamente ese incremento perjudicaría a los usuarios que son amas de casa, estudiantes y trabajadores”.

De la misma manera, Velázquez Dueñas dijo que “el servicio que prestamos es defi- ciente” y añadió que hay alrededor de 510 concesiones para igual número de unidades, de las cuales, “únicamente y con mayor regularidad operan nada más 284”.

“Tenemos fallas mecánicas por alrededor de 10 por ciento a causa de la antigüedad de las unidades por lo que el servicio se sostiene apenas con 50 por ciento del transporte público concesionado”, subrayó.

Dijo que es por eso que de las 17 rutas actuales, que además son insuficientes para llevar el servicio a todas las colonias, pocas de ellas operan en su totalidad en porcentajes que van de 10 a ciento por ciento y que algunas de ellas han desaparecido o bien dejaron de existir.

Precisaron que la mayoría de las unidades son “camiones chatarra con 20 años de antigüedad, a pesar de lo cual más de 250 de nuestras familias sostienen su economía básica, lo mismo que en el caso de los concesionarios”.

Por ello, explicaron que la tarifa actual es insuficiente para continuar dando el se- r vicio “por lo que nos encontramos ante la imposibilidad real de sostener el servicio y exhortamos a gobierno del estado a iniciar mesas de trabajo para revisar los casos con el fin de lesionar en la menor medida de lo posible a nuestros usuarios”.

Ante pregunta sobre la renovación del parque vehicular, indicaron que a causa del eternamente pospuesto proyecto del Platabús, el proyecto podría cristalizar, pero que “tal hecho requiere la compra de autobuses eléctricos, siempre y cuando haya un subsidio importante del gobierno, pues cada una de esas unidades llega a tener un precio de cinco a 12 millones de pesos mientras que los 13 pesos que planteamos como nuevo costo es únicamente para seguir sosteniéndonos”.

Indicaron que aproximadamente 120 mil personas utilizan sus servicios de manera cotidiana, cifra que va en descenso en algunos tramos de ambas ciudades, mientras que el costo del diésel aumentó de 18 pesos en 2018 a 30 pesos este año además de que el costo de los camiones a diésel, no eléctricos, es por alrededor de tres millones de pesos.

“No podemos seguir subsistiendo si no hay con nosotros acompañamiento de parte de gobierno estatal”, exclamaron.