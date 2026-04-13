Fresnillo También Cuenta: Ulises Mejía Impulsa a las MIPyMES y Proyecta su Desarrollo Productivo

Fresnillo, Zac.– El diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con la mesa directiva de Canaco Servitur Fresnillo, encabezada por su presidente, Arturo Azúa Sánchez, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento del comercio local como base del desarrollo económico. “Defender el comercio local es defender a las familias que todos los días levantan sus negocios con esfuerzo. Ahí está gran parte de la economía del país”, expresó.

Durante el diálogo, el legislador destacó que en México el 99% de las unidades económicas son MIPyMES y generan siete de cada 10 empleos, por lo que insistió en la urgencia de impulsar políticas públicas que atiendan sus principales retos. “Fortalecer a las MIPyMES no es solo una estrategia económica, es una decisión social.

Cada negocio que se consolida representa empleo, estabilidad y oportunidades para miles de familias”, subrayó. En este encuentro, Ulises Mejía Haro socializó su iniciativa legislativa para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la propuesta de vincular el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con este sector productivo.

“Tenemos que fortalecer los programas, direccionándolos también hacia donde se genera empleo y se forma talento, y ese espacio está en las pequeñas empresas”, afirmó. Asimismo, resaltó las potencialidades de Fresnillo como un punto estratégico para el desarrollo regional. “Fresnillo tiene todo para consolidarse como un hub minero competitivo, donde la proveeduría local se fortalezca mediante capacitación y certificación, generando mayor valor en la economía de Zacatecas”, señaló. En materia agroindustrial, puntualizó la importancia de avanzar hacia la transformación de los productos.

“El reto no es solo producir, sino agregar valor. Fresnillo puede convertirse en un epicentro de la agroindustria y posicionar los productos del estado con mayor competitividad en los mercados nacional e internacional”, concluyó. En la reunión se contó con la presencia de Roberto Badillo, María Elena Contreras, Ricardo Torres, Juan Frausto, Rogelio Saldívar y el Lic. Piña, entre otros integrantes del sector empresarial. Con este tipo de encuentros, el legislador reafirma su compromiso de seguir legislando desde el territorio, escuchando a los sectores productivos y construyendo soluciones que impulsen el desarrollo económico con visión social.