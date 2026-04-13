Laboran Bajo Protesta Trabajadores Suplentes del ISSSTE en Zacatecas

Por Nallely de León Montellano

Trabajadores suplentes del ISSSTE en Zacatecas colocaron mensajes de protesta en las instalaciones hospitalarias para denunciar la falta de pago de sus salarios, adeudo que, aseguran, supera ya las seis quincenas.

La inconformidad, visible en carteles pegados en accesos y ventanas del hospital, da cuenta de una problemática que afecta a al menos 756 trabajadores, quienes continúan laborando sin recibir remuneración. En los mensajes se leen reclamos directos como “nos deben seis quincenas”, “mi salario es un derecho” y “suplente no es trabajar gratis”.

De acuerdo con lo señalado por el propio personal, existía el compromiso de que el pago se vería reflejado en febrero; sin embargo, al no cumplirse, decidieron iniciar una jornada de trabajo bajo protesta, sin suspender completamente sus actividades. Aunque la molestia es evidente, los trabajadores optaron por no intensificar las acciones por temor a represalias laborales, por lo que su manifestación se ha limitado, hasta ahora, a visibilizar la situación dentro del propio centro de trabajo. Además del adeudo, los suplentes denunciaron condiciones laborales precarias, al señalar que no cuentan con seguridad social ni prestaciones, pese a formar parte activa del funcionamiento del hospital.

“Si no pagan, paramos”, “incumplir el pago es violar la ley laboral” y “exigimos el pago de nuestras quincenas” son algunas de las consignas que acompañan la exigencia colectiva, en la que también piden respeto a sus derechos laborales. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura o􀂿cial por parte de las autoridades del ISSSTE en Zacatecas, mientras el personal afectado mantiene su demanda de pago inmediato y condiciones dignas de trabajo.