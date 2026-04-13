Más Eventos Deportivos y Espectáculos Necesita Zacatecas: Carlos Puente

Carlos Puente celebró que Zacatecas haya sido sede del encuentro o􀂿cial entre el Tri Femenil y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, partido en el que el equipo nacional, al obtener la victoria, se acercó a la clasificación final para la Copa del Mundo Brasil 2027.

Carlos Puente fue uno de los más de 18 mil asistentes que se dieron cita al estadio Carlos Vega Villalba para disfrutar de la presencia del seleccionado nacional, donde además estuvo su amiga Gaby Cuevas, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a quien dio la bienvenida a esta entidad.

“Necesitamos traer más eventos deportivos y espectáculos como este partido de la ‘Sele Femenil’, que emocionan a la gente y generan derrama económica, de esto se trata crear la Experiencia Zacatecas”, destacó. Carlos Puente, además, sigue recorriendo el estado para escuchar directamente a los ciudadanos.

“Estuve con mis paisanos de Villanueva y coincidimos en que tenemos que trabajar en unidad para llevar a Zacatecas al siguiente nivel de bienestar”.