“Siembran” dos Cadáveres en Cosío

Habrían Sido Asesinados en Zacatecas

Por Esteban Bonilla López Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Dos hombres fueron ejecutados mediante estrangulación, presuntamente en Zacatecas y los cadáveres los “sembraron”, uno emplayado y otro “entambado”, en terrenos de Cosío, Aguascalientes. Las víctimas contaban entre 35 y 40 años y la causa de muerte, dieron a conocer las autoridades, fue por asfixia mecánica por estrangulación armada.

Al cierre de la esta edición, la Fiscalía General del Estado informó que los sujetos no han sido identificados. El hallazgo lo hizo el conductor de un vehículo, alrededor de las ocho de la mañana del sábado 11, cuando circulaba por la Carretera Estatal 64, que conduce de la cabecera municipal de Cosío, a la comunidad Santa María de la Paz, en terrenos del ejido Amapolas.

En el kilómetro 5, tirado junto a la cinta asfáltica y en una zona de pasto seco quemado, estaba el cuerpo de una persona envuelto con plástico transparente, desde la cabeza hasta los pies. Al recibir el llamado de auxilio, se dirigieron policías estatales y municipales de Cosío, seguidos por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, los cuales confirmaron el reporte y vieron que el cadáver estaba encima de una sábana blanca.

Asimismo, cerca del cuerpo se encontraba un tambo, donde encontraron el cadáver de otra persona, por lo que acordonaron el sitio. Para dar fe del cadáver, se dirigieron elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales y de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Al término de las diligencias del caso, los peritos trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense, dejando en el sitio restos del material con el que fue emplayado uno de los cadáveres.

De acuerdo a las primeras indagatorias de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, las víctimas fueron asesinadas presuntamente en territorio zacatecano y los sicarios ingresaron a Aguascalientes para “sembrar” los cuerpos.