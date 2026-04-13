Zacatecas Supera sus Metas de Afiliación: José Luis Villalobos

Cada Militante Afiliado es un Voto Anticipado Para el PRI: Carlos Peña

El coordinador nacional de Afiliación y Refrendo de Militancia del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos García, aseguró que gracias al trabajo coordinado entre el Comité Directivo Estatal, Sectores y Organizaciones, el PRI de Zacatecas ha cumplido a cabalidad con las metas de a􀂿liación, logrando consolidar y fortalecer su padrón de militantes.

Al encabezar una conferencia de prensa en la sede estatal priista, refirió que en el tema de a􀂿liación y bajo instrucciones del Presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, en el año 2025 el PRI llevó a cabo un ejercicio preventivo para alinear la integración del padrón de militantes bajo los criterios deI Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar sanciones económicas.

José Luis Villalobos García, detalló que el PRI emprendió una ruta de trabajo en los 32 estados de la república, para revisar un millón y medio de expedientes de militantes, logrando actualizar 20 mil expedientes en Zacatecas. Asimismo, puntualizó que el PRI no ha perdido militancia, sino que a través de una revisión exhaustiva, se decidieron reservar 500 mil expedientes del padrón nacional para cumplir con los nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral. El PRI busca construir un padrón distribuido en el territorio estratégicamente, cubriendo el 100 por ciento las 73 mil 264 secciones electorales, teniendo representación en los 2 mil 748 municipios y en los 300 distritos electorales federales de México, para consolidar la estructura territorial rumbo al 2027.

En el PRI buscamos encabezar las causas de la gente y no tener un padrón abultado a través de una narrativa errónea y falsa, como lo hace Morena con el gobierno incompetente e inepto que lo único que ha generado es un retroceso democrático, indicó. Por ello, mencionó que el PRI está preparado para recuperar la gubernatura de Zacatecas mediante un bloque opositor fuerte, que no solo buscará recuperar la confianza ciudadana, sino regresar la paz y la tranquilidad a todos los rincones de México.

En su oportunidad, el presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, dijo tener claro que se debe trabajar en equipo con Comités Municipales, Sectores y Organizaciones para consolidar y validar la militancia priista de Zacatecas y con ello preparar los cimientos rumbo al 2027 con un proceso correcto. Cada militante afiliado es un voto anticipado para el PRI. Por ello, la dirigencia estatal del PRI mantendrá de manera permanente su Programa de A􀂿liación y Refrendo de Militancia en los 58 municipios del Estado, explicó. Peña Badillo lamentó que las crisis que padece Zacatecas en materia de salud, educación, campo y la desatención de los municipios, el PRI tiene el alto compromiso de trabajar en equipo y en favor de la gente.

En Zacatecas queremos tener un PRI fuerte, competitivo, atractivo y cercano a la gente, atendiendo a la militancia y el registro partidario juega un papel importante de cara a lo que se busca construir para el 2027, concluyó. Durante esta conferencia de prensa también se contó con la presencia de la diputada federal, Luvianka Partida Chávez y de la coordinadora estatal de A􀂿liación y Refrendo de Militancia, diputada Dayanne Cruz Hernández. Así como de la dirigente del ONMPRI, diputada Isadora Santivañez Ríos; la dirigente de la CNOP, Nancy Espinoza Medina; del dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista, Christian Herrera y del diputado local Roberto Lamas Alvarado.