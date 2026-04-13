Aguascalientes Genera más de Tres mil 500 Nuevos Empleos en el Arranque de 2026

De Acuerdo con Cifras del IMSS:

La entidad consolida su posición como una de las economías más dinámicas del país, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sectores como la industria de la transformación, la construcción, el comercio, los transportes y la agricultura han sido los principales impulsores de nuevas plazas laborales.

Aguascalientes mantiene un paso firme en la generación de empleo, al registrar tres mil 569 nuevos trabajos formales durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este resultado no sólo refleja un inicio de año positivo, sino que significa más oportunidades laborales para las y los aguascalentenses.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos resultados responden a una estrategia efectiva de crecimiento y atracción de inversiones, que impulsa la generación de empleos formales en la entidad.

Señaló que la fortaleza de Aguascalientes radica en su economía diversificada. Sectores como la industria de la transformación, la construcción, el comercio, el transporte y la agricultura han sido clave en la creación de nuevas plazas laborales, generando un entorno de estabilidad y confianza tanto para trabajadores como para empresas.

Este dinamismo también se refleja en el total de personas con empleo formal en el estado, que al cierre de marzo de 2026 asciende a 365 mil 354 trabajadores registrados ante el IMSS, consolidando el crecimiento económico de Aguascalientes.