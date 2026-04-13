Aprende un Oficio y Emprende tu Propio Negocio

Abren Inscripciones a más de 350 Cursos

Tenemos 12 planteles del ICTEA distribuidos en el estado.

Para más informes, comunicarse vía WhatsApp al 449 352 91 58, consultar facebook.com/icteaags o acudir directamente al plantel más cercano.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICTEA) abre inscripciones con más de 350 cursos presenciales diseñados para que cualquier persona pueda aprender un oficio, emprender su propio negocio o acceder a mejores oportunidades laborales.

Con una oferta organizada en 16 especialidades, los talleres responden directamente a lo que hoy demanda el mercado. Desde áreas como cosmetología, estilismo, diseño de imagen y alimentos, hasta opciones técnicas e industriales como electricidad, mecánica automotriz, soldadura, refrigeración, manejo de montacargas o fabricación de muebles, todos los cursos están enfocados en la práctica desde el primer día.

Además, el aprendizaje cuenta con respaldo oficial. Cada participante obtiene una constancia avalada por la SEP y, en el caso del curso de montacargas, también una certificación DC3, lo que incrementa las posibilidades de empleo formal.

Hay 12 planteles distribuidos en todo el estado. En la capital, se encuentran los planteles Tres Centurias, Solidaridad II, Mirador de las Culturas y Pilar Blanco; mientras que en los municipios del interior se ubican sedes en Jesús María, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Calvillo, Cosío, El Llano y Villa Juárez (Asientos). A esto se suman costos accesibles desde 420 pesos y un proceso de inscripción rápido, disponible del 13 de abril al 4 de mayo de 2026.

Los requisitos son mínimos: tener 15 años cumplidos y presentar documentación básica como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial. Los pagos pueden realizarse directamente en el plantel o mediante depósito bancario.

Para más informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 352 91 58, consultar facebook.com/icteaags o acudir directamente al plantel más cercano.