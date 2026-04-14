Asegura el PRI Zacatecas que Morena se va a Robar las Afores y Confiscar Cuentas Bancarias de Opositores

La voz de la Oposición no se Escucha: Carlos Peña

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente del comité directivo estatal del PRI en Zacatecas deprecó contra el oficialismo, del cual, dijo, “ya nos robaron la tranquilidad, pero no contentos con ello, ahora van sobre 30 por ciento de las afores de todos y, encima, quieren comenzar a confiscar cuentas bancarias de todos cuantos les resulten incómodos”.

Peña Badillo señaló lo anterior y dijo que el partido en el poder se llevó la salud republicana, “nos robó la calma y el desarrollo, arrebató a las infancias la posibilidad de acceder a un futuro prometedor, nos está robando el presente y qué más le da que robarse ahora las afores”.

Lo anterior, porque de manera reciente, el oficialismo aprobó una ley denominada Ley de Inversión en Infraestructura, por medio de la cual, de acuerdo con versiones que ya fueron desmentidas, dispondría de hasta 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores de todo el país para destinarlos a proyectos de infraestructura.

Ante el hecho, el líder estatal del PRI en Zacatecas precisó que “estamos de modo muy triste ante un país en el que las mayorías no escuchan, frente a un gobierno federal que no es cercano a la realidad de los mexicanos.

“Hemos llegado a ofrecer soluciones tales como que: si no ajustan a poner gasolina roja pongan de la verde, como parte de un régimen indolente e insensible que no ve lo que la mayoría de los mexicanos sienten todos los días”.

Además, “resulta lamentable que hoy, bajo un argumento de sospecha quieran invadir las cuentas de particulares, no necesariamente aquellas que tengan una sospecha de delincuencia organizada, sino que tal hecho puede girar a las y a los periodistas y a todos aquellos que les resulten incómodos.

“Ese tipo de hechos puede llegar a quienes somos oposición o a quienes no coincidimos con el actual régimen, a quienes no pueden coincidir por la forma en que se conduce este país”.

“Lo mismo puede ocurrir en cualquiera de los estados de la República y Zacatecas no es la excepción sino la regla que confirma los excesos”.

Advirtió que a partir las mayorías construidas en el Congreso federal y el Senado de la República por el partido gobernante, “la voz de la oposición no se escucha”.

Asimismo, lamentó que en días pasados el partido Movimiento Ciudadano “se adhiriera a esa visión para aprobar los remanentes del Plan B en materia de reforma electoral.

“Es ahí, sostuvo, a donde queríamos ver al partido naranja, a quienes no les importó ayudar a hacer un contrapeso real para este país ya que, por acciones como esa, del partido gobernante ahora todos somos vulnerables ante del derecho de no poder salvaguardar una afore, una cuenta y todo lo demás, justo como ya acabaron antes con el Poder Judicial”.

“Lo mismo, ocurrió con la transparencia y con el caso de como tienen hoy a los municipios, sacrificados, sin apoyos ni trabajo coordinado”.