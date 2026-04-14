El Gobierno de Zacatecas ha Perdido Decenas de Posibilidades de Insertarse en el Desarrollo Nacional: Mejía Haro

Debería Trabajar en Impulsar Empresas de Carácter Agropecuario, Sentencia

* Muchos Coyotes del Frijol son Funcionarios que Están en el Poder Legislativo y Ejecutivo, Acusa

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, señaló que “Zacatecas ha dejado ir no una ni dos ni tres oportunidades para insertarse como parte del desarrollo nacional, sino decenas de ellas pero que, además, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede resolver todo el tiempo problemas como el del frijol, que es responsabilidad plena de las autoridades estatales”.

Mejía Haro añadió que en el caso de los coyotes que acaparan el frijol, “muchos de ellos son políticos y además privan en ese comercio funcionarios públicos, que no solamente están en el Poder Legislativo sino además en el Ejecutivo”.

Lamentó que la rectoría del estado, que radica en el gobierno estatal, no sea capaz de haber resuelto ese y otros temas de delicada relevancia para el caso de las agroindustrias, que “no se ven por ningún lado”.

Ante la delicada condición del agro, dijo que a las autoridades estatales “no se les ha ocurrido al momento impulsar convenios para que una mayor cantidad de jóvenes puedan ingresar mediante agronegocios a la industria agrícola, con el fin de contribuir a la transformación de sus productos con valor agregado pero si el estado no los acompaña, entonces la labor no es posible”.

Se preguntó: “¿Cómo es posible que Zacatecas siendo líder nacional de frijol por muchos años no cuente el momento con una empresa productora del grano, que sería el polo de desarrollo que ya deberíamos de haberle planteado a la presidenta Sheinbaum?” Sobre esto último, añadió que “sabemos que no podemos instalar aquí polos de desarrollo automotriz, como los tienen Aguascalientes y Guanajuato o San Luis Potosí”, pero por otro lado habría sobrada incapacidad para “instalar empresas de carácter agropecuario sin que eso necesariamente signifique fomentar exclusivamente la producción primaria a la que demás debería dársele valor agregado.

“Somos primer productor de frijol a nivel nacional pero aquí no se ve a empresas como Valle Verde, Frijoles Bayo o Herdez, que no existen, pero esa no es chamba que deba realizar la presidenta Sheinbaum, sino el gobierno estatal junto con sus legisladores para hacer equipo entre todos en rubros como el chile, ajo, lechuga, zanahoria, apio, manzana, durazno, guayaba, limón, uva, miel que son minindustrias no menores sino potencialmente expansivas.

“Desconocen nuestras autoridades los talleres procesadores de la guayaba, para fabricar dulces, ates y licores, porque no existen capacidades de complementación al respecto”, deprecó.

“Es lamentable que Zacatecas no cuente con talleres de producción de plata, de transformaciones minerales que empleen a jóvenes.

“Lo que tenemos son gobiernos no incluyentes que ven en el que piensa distinto a un enemigo, a diferencia de nosotros que promovimos talentos que no eran de nuestro partido, sin importarnos de dónde venían”.

Para concluir, dijo que lo que se paga a la gente en materia frijolera es un insulto a la inteligencia de todos esos productores, al darles seis o siete pesos por el kilo de su grano, “problema de fondo que no se ha querido resolver”, problema que gobierno sabe muy bien cómo está estructurado.