Entrega Gobierno Municipal y Grupo Santa Rita Nuevo Acceso Vial en Colinas del Padre II Sección

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Zacatecas y Grupo Santa Rita, se llevó a cabo la inauguración y apertura oficial del nuevo acceso vial a Colinas del Padre II Sección, una obra estratégica que fortalece la conectividad urbana y mejora significativamente la movilidad en esta importante zona habitacional.

Con la presencia del presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, y autoridades locales, Grupo Santa Rita refrendó su compromiso con el desarrollo de la capital zacatecana al concretar esta obra mediante una inversión con un monto aproximado de 4 millones 500 mil pesos. Esta colaboración refleja la suma de esfuerzos entre sociedad, empresa y gobierno para generar infraestructura que impacte de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

Entre los trabajos realizados destacan la colocación de 3,346 metros cúbicos de concreto hidráulico en la vialidad, la construcción de 970 metros cuadrados de banquetas, 759 metros lineales de guarniciones, así como la instalación de alumbrado público y la plantación de arbolado en banquetas, contribuyendo también al ordenamiento urbano y al cuidado del entorno.

Durante el evento, el alcalde Miguel Varela Pinedo señaló que “con la apertura de este nuevo acceso damos un paso importante para mejorar la movilidad en la zona y brindar mayor seguridad a las familias”, subrayando que este tipo de obras responden a una planeación responsable orientada a construir una ciudad más ordenada y funcional.

Por su parte, Carlos Emilio Ramírez Valtierra destacó que esta obra fortalece la conectividad y es muestra de que la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno permite lograr resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, se destacó que este nuevo acceso permitirá distribuir de manera más eficiente el flujo vehicular, reduciendo la carga del acceso principal y beneficiando a más de 10 mil familias de Colinas del Padre, consolidando así un Zacatecas más conectado, seguro y en constante crecimiento.