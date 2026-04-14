Grandes Talentos de la UdeG Presentan Películas Durante el FICG 41

Conmueven, Reclaman Injusticias e Invitan a la Reflexión

Estudiantes y Egresados del CUAAD y CUCSH, y Docente del CUGuadalajara, Participan con Proyectos Audiovisuales que Concursan en Diversas Ternas

Historias que conmueven, reclaman injusticias e invitan a la reflexión son producto del trabajo de proyectos fílmicos impulsados por cineastas estudiantes y egresados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y que tendrán presencia durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se realizará del 17 al 24 de abril.

El círculo de los mentirosos

Dirigida por Nancy Cruz, egresada de la licenciatura en Comunicación pública del CUCSH, esta película se presenta en las selecciones de Hecho en Jalisco y Premio Maguey. Aborda la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de Letras en Guadalajara que buscan revolucionar con un nuevo movimiento poético en México, a la par de lidiar con autodescubrirse en un mundo que trasciende al romanticismo bohemio.

A decir de Nancy Cruz, esta película es un coming of age sobre cuatro jóvenes que comprometen sus ideales: “Cada quien toma decisiones que considera las mejores. Pero justo se trata de cómo esas decisiones terminan traicionando sus propios ideales, y de qué tanto estamos dispuestos a traicionarnos para obtener lo que queremos”, compartió.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1170983

Amarillito

Producida por Arturo Aguilar, egresado de la licenciatura en Comunicación pública del CUCSH y dirigida por Luis Rentería, forma parte de la sección Premio Rigo Mora. Este cortometraje animado narra la historia de María, una joven partera en el México rural de 1940 que, en contra de su voluntad y siguiendo las costumbres de su pueblo, es obligada a convertirse en esposa y madre. El niño que nace tiene la piel amarilla y despierta una extraña veneración en la comunidad, mientras María enfrenta en soledad una maternidad que nunca eligió.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1187974

Mi lugar favorito

Cortometraje documental hecho por los estudiantes Artes audiovisuales del CUAAD: Alejandro Hidrogo Aréchiga, Luis Zamarroni, Mariana Salazar y Sergio Campestre. Se presenta en Hecho en Jalisco y narra la historia de Chayito, una cuidadora de un asilo en el barrio de Mexicaltzingo en Guadalajara.

Mariana Salazar, directora de fotografía, declaró en entrevista que la vulnerabilidad para crear este cortometraje fue un reto, puesto que se cuenta la historia de personas que viven en vulnerabilidad. Dicha historia, dijo, tiene el objetivo de visibilizar la labor de las personas que cuidan a los adultos mayores y, a su vez, sensibilizar a la población sobre el respeto y la atención que se merecen las personas de la tercera edad.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1188401

Un dos tres por ti

Cortometraje de ficción dirigido por Diana Cabrera, estudiante del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) del CUAAD y seleccionado en la categoría Hecho en Jalisco, narra la historia de Andrea y Camila, dos mejores amigas adolescentes que atraviesan el camino hacia la madurez; sin embargo, cuando Camila comienza a interesarse por otra chica, los celos de Andrea se desatan y ponen en riesgo su amistad, llevándolas a descubrir lo que realmente significa su amistad en un contexto lleno de violencia e impunidad.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1188380

Cuando llegue a casa

Creado a partir de la vivencia personal del director, Edgar Flores, egresado del DIS en el CUAAD, este cortometraje, seleccionado en las categorías Premio Maguey y Hecho en Jalisco, narra la historia de Paco, un joven de 15 años quien, en compañía de Andrea, su mejor amiga, va descubriendo su identidad, enfrentado entre lo que siente y lo que se atreve a mostrar después de conocer a Mario en las fiestas patronales de la colonia.

Este cortometraje, además, contó con el apoyo de otros egresados del DIS como Mariel Zamora, diseñadora de producción, Mario Tena (Mapacho), diseñador sonoro y con la interpretación de Ricardo Martínez, alumno de la Preparatoria 16 de la UdeG, quienes gracias a su esfuerzo y creatividad estrenaron Cuando llegue a casa en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1188418

Flores

Seleccionado en la categoría Premio Maguey y Hecho en Jalisco, este cortometraje de ficción dirigido por Job Samaniego, estudiante del CUAAD y con la participación del reconocido actor mexicano Raúl Briones, cuenta la historia de Moisés y su hija Samy, quienes emprenden un viaje de descubrimiento y transformación luego de tener un mágico encuentro con una flor.

Este increíble encuentro revela un mundo lleno de color, donde comienzan a surgir otras formas de existir, permitiéndole a Moisés aceptarse a sí mismo y finalmente ver a Samy por quien realmente es.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1177494

Para toda la vida

Seleccionado en la categoría Hecho en Jalisco, este cortometraje de ficción, dirigido por Fernanda Camacho, estudiante de Artes audiovisuales del CUAAD, nos sumerge en la vida íntima de Rodolfo y Luz, quienes se reencuentran luego de varios años de estar divorciados.

Sumergidos en un ambiente completamente nuevo, se enfrentarán cara a cara con el pasado, el cual podrá arruinar cualquier plan de construir un nuevo futuro juntos.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1171064

Radiestesia

En este cortometraje de ficción, dirigido por Jacinto Velasco, de Artes audiovisuales del CUAAD, que se presentará en la sección Hecho en Jalisco, Olín y Sialia son unos hermanos que se aventuran en el bosque, donde juegan a “las escondidas”, desapareciendo entre los árboles y encontrándose usando sus varitas mágicas de radiestesia, hasta que su juego es interrumpido por una violenta realidad.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1172781

Tú y yo

Este cortometraje de ficción de la sección Hecho en Jalisco, presenta a Tomás, un joven que presencia cómo su padre ausente repite con Octavio, su hermano menor, los mismos patrones y mentiras que en su momento usó con él. Fue dirigido por Néstor Orozco, de Artes audiovisuales del CUAAD.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1183715

Tipografía de los cuerpos

Dirigido por Sergio Ruiz Velasco, egresado del CUAAD, este cortometraje forma parte de la sección Hecho en Jalisco. Karina, una joven titiritera venezolano-húngara, crea un portal hacia la tierra de su padre a través de paisajes oníricos imaginados. Con archivos familiares, sonidos en bucle y sombras, el pasado se transforma en presente. Al intentar preservar el legado y los recuerdos paternos, abraza el miedo al futuro y la inevitable despedida.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1185510

La miel de la herida

En este cortometraje de la sección Hecho en Jalisco, Sergio Ruiz Velasco, egresado del CUAAD, cuenta cómo Luciana se esfuerza en devolver la dignidad a su comunidad, un grupo de inmigrantes como ella que ocupan un antiguo almacén naval en Lisboa. A pesar de la precariedad, las contradicciones e indiferencia de quienes la rodean, ella resiste a la desilusión a través del cuidado y la ternura.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1185484

La marca de agua

El documental de Diego Reynoso, docente del CUGuadalajara y que se presentará como parte de la sección Hecho en Jalisco, fue filmado casi en su totalidad con dron e infrarrojo. El documental recoge testimonios de habitantes sobre la contaminación industrial de su río. El agua, eje central de la obra, aparece como elemento mítico y cotidiano: parte de la creación, de rituales místicos y religiosos, pero también del desarrollo social e industrial.

Sedes, horarios y boletos: https://vp.eventival.com/ficg/2026/film/1170639

Seleccionados, en Talents Guadalajara

Como parte de Industria FICG se realiza la iniciativa Talents Guadalajara, un programa intensivo de desarrollo profesional dirigido a cineastas emergentes de México y países de habla hispana. En esta ocasión, varios talentos de la UdeG fueron seleccionados para participar en diferentes ternas.

En la sección Acting Directing Studio, participará Diana Castro, del CUAAD. En Camera Studio, participará el egresado del DIS del CUAAD, Óscar Lugo.

En tanto Diego Dávalos, estudiante del CUAAD, participará en el Pitch de Escuelas, presentará su ópera prima Por defecto, un documental que ha estado desarrollando a lo largo de su vida, pero específicamente en estos últimos años, un proyecto autorreferencial.

“Yo soy un cineasta que vive una discapacidad. He estado pensando y planeando hacer una historia en referencia a ello, que se cuente desde la perspectiva de mi familia. Los cambios en dinámicas que tuvieron que hacer a raíz de que la discapacidad llegó a la familia”, compartió.

En tanto, Dani Herrera, quien recientemente egresó del CUAAD, participará en Talent Motion. Elle es cineasta trans no binario y participará con el cortometraje de animación documental y experimental El cerro que habla, sobre el desplazamiento forzado en el área rural en el Norte de México; es un tema que elle ha vivido.

“Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y toda esta situación de desplazamiento no sólo desplaza a la gente de sus hogares, sino que implica un nivel de violencia, en la cual hemos tenido que existir, sobrellevar y normalizar condiciones que no le quitan los horrores que persisten”, detalló Dani Herrera.

“Haber sido seleccionade y formar parte del FICG no solo significa sólo un beneficio personal o para mi proyecto, también la oportunidad de la presencia y visibilidad de las disidencias como cineasta trans no binario, esto también me parece muy importante”, dijo.