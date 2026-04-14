Saúl Monreal Cabildea con Diputados Reforma Para Prohibir el uso de “Listas Negras” Laborales

La Iniciativa ya fue Aprobada en la Cámara Alta

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila advirtió que en Zacatecas se ha detectado la existencia de empresas que recurren a las llamadas “listas negras” o buró laboral, para evitar la contratación de personas con antecedentes de demandas o con􀃀ictos laborales, una práctica que calificó como discriminatoria y contraria a los derechos de los trabajadores. El legislador explicó que estas listas son utilizadas principalmente en áreas de recursos humanos para filtrar candidatos, negándoles oportunidades de empleo sin un proceso justo ni transparente.

Señaló que, en muchos casos, se trata de trabajadores que ejercieron su derecho a denunciar irregularidades o defender sus condiciones laborales, lo que posteriormente les cierra las puertas en otras empresas. Ante esta situación, Monreal Ávila impulsó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, específicamente a los artículos 3 y 133, con el objetivo de prohibir expresamente este tipo de prácticas.

Indicó que la iniciativa ya fue aprobada en el Senado y se encuentra actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, donde se espera su pronta discusión. El senador detalló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá la facultad para vigilar, investigar y sancionar a las empresas que utilicen estas listas, garantizando así condiciones de igualdad en el acceso al empleo.

Subrayó que ninguna persona debe ser excluida del mercado laboral por razones como haber sido despedido, haber iniciado un juicio laboral o pertenecer a un grupo vulnerable.

Asimismo, destacó que este tipo de prácticas no sólo afecta a quienes han tenido con􀃀ictos laborales, sino también a sectores históricamente vulnerables, como madres solteras, personas con discapacidad o trabajadores que han enfrentado condiciones injustas en empleos anteriores.

En ese sentido, consideró que la reforma representa un avance importante en materia de justicia laboral y no discriminación. Aunque reconoció que en Zacatecas la práctica no es tan generalizada como en otras regiones del país, señaló que sí existen casos documentados, pero no es muy común a diferencia de otros lugares donde hay una alta rotación de personal.

Por ello, insistió en la necesidad de contar con un marco legal más estricto que evite estos abusos.

Finalmente, Monreal Ávila aseguró que continuará cabildeando la iniciativa en la Cámara de Diputados para lograr su aprobación definitiva, al considerar que se trata de una medida urgente para proteger el derecho al trabajo y garantizar que los procesos de contratación se realicen con base en las capacidades y méritos de las personas, y no en registros ocultos que vulneran su dignidad.