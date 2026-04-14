Aguascalientes Será Sede del Primer Congreso Internacional del Vino Mexicano

Compartirán Mejores Prácticas y Fortalecerán Comercialización

Se llevará cabo del 27 al 30 de mayo.

Participarán 60 casas vinícolas y expertos de Estados Unidos, Chile y España.

Es una oportunidad para fortalecer la competitividad del sector en la entidad, compartir experiencias y generar nuevos negocios: Esaú Garza de Vega.

Con el objetivo de posicionar a Aguascalientes como referente nacional e internacional en la industria vitivinícola, se presentó el Primer Congreso Internacional de la Uva y el Vino Mexicano 2026, que se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en el Complejo Tres Centurias.

En rueda de prensa, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que este encuentro consolidará al estado como un punto estratégico para la producción, innovación y comercialización del vino mexicano.

Subrayó que el congreso representa una gran oportunidad para fortalecer la competitividad del sector, impulsar nuevos negocios y generar alianzas que permitan construir una industria más sólida, innovadora y sostenible.

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), Salomón Abedrop López, resaltó el potencial de Aguascalientes en este sector y afirmó que este espacio permitirá compartir mejores prácticas, fortalecer la comercialización y consolidar la identidad del vino mexicano.

El evento reunirá a más de 60 casas vinícolas de todo el país y contará con conferencias magistrales de expertos de Estados Unidos, Chile y España, así como paneles, talleres especializados, experiencias en campo, exposición de tecnología y encuentros de negocio que conectarán a productores, enólogos, empresarios e investigadores de México y el mundo.

Las personas interesadas pueden consultar más información y registrarse en: http://congresointernacionaluvayvino.com.mx/.

En la presentación de este evento estuvieron presentes Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Israel Ortega González, director del Ficotrece; Elizabeth Rojas, directora ejecutiva del CMV; Rubén Álvarez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes, y Patricio Quesada, presidente del Consejo de Vinicultores de Aguascalientes.