Distrito de Riego 001 Beneficia a más de 180 Productores, uno de Ellos, el Señor Manuel

Tecnificación Reduce Consumo de Agua y Aumenta Producción

Se tecnificaron otras 285 hectáreas del Distrito de Riego 001.

El beneficio se amplía a las comunidades El Barranco, Carboneras, El Chayote, Alamitos y El Porvenir, en Tepezalá.

El Distrito de Riego 001 será el primero del país tecnificado al cien por ciento.

El Distrito de Riego 001 se consolida como uno de los proyectos más importantes para el campo en Aguascalientes, no sólo por el cuidado y uso eficiente del agua, sino por el impacto que genera en la vida de cientos de productores y sus familias.

Hoy, este sistema no sólo riega tierras, impulsa la productividad, mejora las condiciones de trabajo y abre nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades rurales.

Con la reciente tecnificación de 285 hectáreas, el alcance de sus beneficios sigue creciendo y ahora llega a comunidades como El Barranco, Carboneras, El Chayote, Alamitos y El Porvenir, en el municipio de Tepezalá. Este avance representa un cambio tangible para quienes trabajan la tierra, al permitirles producir más con menos agua y optimizar cada ciclo agrícola.

Para productores como Manuel Arenas Yáñez, originario de El Chayote, la tecnificación marca un antes y un después. Hoy, no sólo reduce costos, también le permite proyectar un crecimiento real en su parcela y mejorar las condiciones de su trabajo.

“Esta tecnificación es un gran beneficio, porque es menos gasto de agua y una mayor facilidad para producir más forraje, más grano; ahora podemos producir dos tipos de cosecha: en invierno y en verano. Con esta tecnificación vamos a gozar de más facilidad para más progreso para nuestra familia”, señaló.

Este avance forma parte de una estrategia más amplia que busca modernizar por completo el Distrito de Riego 001. De acuerdo con Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), actualmente son 285 hectáreas adicionales las que se integran a este sistema tecnificado, en beneficio de 73 parcelas y 181 productores.

“Está próxima la tecnificación completa del Distrito de Riego 001, lo que será un evento nacional relevante, pues será el primero que estará 100 por ciento tecnificado en el país, un logro que ha tomado décadas de esfuerzo tanto de productores como de las autoridades”, sostuvo.

Finalmente, Armendáriz García informó que tan sólo este año se destinarán 110 millones de pesos al Distrito de Riego 001, con la participación del Gobierno del Estado, el Gobierno federal y los propios productores, una inversión que reafirma la importancia estratégica del campo y del uso responsable del agua para el futuro de la región.