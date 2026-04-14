Felicitamos a la Gimnasta Karol Ariadna González Romero

Felicitamos a la gimnasta Karol Ariadna González Romero por ser la mejor mexicana en la Jenerg Cup, evento internacional de gimnasia rítmica que se realizó en Los Ángeles, California.

Resultados:

3.er lugar clavas

4.° lugar aro

6.° lugar pelota

5.° lugar cinta

4.° lugar All Around

Este evento formó parte de su gira por Estados Unidos como proceso de preparación rumbo al Campeonato Panamericano Junior en Río de Janeiro, Brasil.

También reconocemos el trabajo de su entrenadora, María Fernanda Zertuche González.