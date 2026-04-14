Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional Afinan Operativo Rumbo a la Feria Nacional de San Marcos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de visitantes que acuden a la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un recorrido estratégico por todo el perímetro ferial, una acción clave para brindar a las y los feriantes un entorno seguro y ordenado.

El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, así como representantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, además de los cuerpos de emergencia y Protección Civil, supervisaron a detalle las más de 90 hectáreas que conforman la zona ferial.

Durante el recorrido se inspeccionaron puntos de alta concentración, como el Casino, el Palenque, la Zona de Antros, la Base Volcán y el Foro de las Estrellas, donde verificaron que cada espacio cumpla con las condiciones óptimas para la seguridad de las y los asistentes.

Este despliegue representa un esfuerzo coordinado para fortalecer la vigilancia, ajustar estrategias de movilidad y asegurar una respuesta eficaz ante cualquier situación. La prioridad es proteger a las familias y visitantes, blindando no solo el perímetro ferial, sino todo el estado.