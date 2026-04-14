Refuerzan Acciones Para la Protección de la Niñez en el Sector Turístico

En Aguascalientes trabajamos para que las familias disfruten su estancia con tranquilidad y en espacios seguros.

Como parte de este compromiso, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Familia, la Secretaría de Turismo, el DIF Estatal y el C5i, en coordinación con el sector hotelero, impulsa un protocolo de protección para niñas, niños y adolescentes en establecimientos de hospedaje.

Esta medida contempla que, en casos específicos y de manera respetuosa, se pueda solicitar información que confirme el vínculo entre personas adultas y menores de edad, con el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo.

En este esfuerzo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, encabezada por Javier Mendoza, asumió el compromiso de implementar este protocolo en sus establecimientos para fortalecer la confianza y seguridad de las familias.

La secretaria de la Familia, Norma Guel Saldívar, destacó que este protocolo establece procedimientos claros y sensibles; mientras que el secretario de Turismo, Mauricio González, subrayó la importancia de la colaboración del sector turístico.

Por su parte, la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, reiteró que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida, y la directora del C5i, Michelle Olmos, informó que el 911 y la Policía de las Infancias darán seguimiento para garantizar una atención oportuna.

Porque proteger a la niñez es tarea de todas y todos, en Aguascalientes se fortalecen acciones para ofrecer entornos seguros, siempre con respeto a las familias y a quienes visitan el estado.

En el evento también asistieron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, así como los diputados locales Arlette Muñoz y Salvador Alcalá.