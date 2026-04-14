Tere Jiménez Abandera a Deportistas que Representarán a Aguascalientes en la Olimpiada Nacional Conade 2026

Son mil 100 Atletas, Entrenados y Personal de Apoyo

Las competencias se llevarán a cabo entre abril y junio en siete sedes: Puebla, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Guanajuato

Son los mejores de Aguascalientes y tienen que ser los mejores de México y del mundo: TJ.

Las y los atletas de la entidad participan en 45 disciplinas.

Con gran entusiasmo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará al estado en la Olimpiada Nacional Conade 2026, la cual se incrementó a 1,100 atletas, entrenadores y personal de apoyo, lo que representa un aumento de más del 41 por ciento respecto al año pasado.

Tere Jiménez deseó el mayor de los éxitos a las y los jóvenes atletas, así como al cuerpo técnico de Aguascalientes, cuyas competencias se llevarán a cabo entre abril y junio en siete sedes: Puebla, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Se contará con 51 disciplinas y la participación de más de 30 mil deportistas de todo el país.

“Muchas felicidades, ya son unos campeones. Son los mejores de Aguascalientes y tienen que ser los mejores de México y del mundo. Tráiganse esas medallas de oro y recuerden que en nuestra mente empieza el triunfo; ahí es donde comienza, si decimos: sí voy a llegar, voy a ser la más rápida o el más rápido; voy a ser el mejor”, les dijo Tere Jiménez a las y los deportistas.

Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), detalló que el año pasado participaron cerca de 780 personas, entre atletas, entrenadores y personal de apoyo, mientras que este año la cifra se incrementó a 1,100.

“Cuando llegamos a la administración, participábamos en la Olimpiada Nacional con 38 disciplinas; hoy ya competimos en 45. Las y los atletas viajan a distintos estados, donde estoy seguro de que darán la batalla. Aunque Aguascalientes es pequeño en territorio, es grande de corazón, como sus atletas”, destacó Fernández Estrada.

A nombre de la delegación de Aguascalientes, la deportista Paulette Solange Pérez Honorato dio un mensaje: “Levántate hoy, cree en tu potencial y cambia tu vida. Compañeras y compañeros, hoy los invito a dejar de lado el miedo y a mirar de frente nuestros sueños. El éxito no llega a quien espera; llega a quien lo busca con hambre insaciable de triunfar y acepta el fracaso como parte del proceso. ¡Mucho éxito a todas y todos!”, finalizó.

Las y los atletas aguascalentenses competirán en 45 disciplinas deportivas, entre las que se incluyen ciclismo, triatlón, pentatlón, handball, tiro con arco, charrería, patines sobre ruedas, rodeo, aguas abiertas y ajedrez.

En el evento que se realizó en el Jardín de Casa de Gobierno, estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal; Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; así como deportistas, entrenadores, padres y madres de familia.