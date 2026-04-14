Tere Jiménez Impulsa más Oportunidades Para Jóvenes de Asientos con Nuevo Conalep y Telebachillerato

En Villa Juárez y La Gloria

Inauguró el Conalep de Villa Juárez y entregó las nuevas instalaciones del Telebachillerato Comunitario de La Gloria.

Esta nueva infraestructura educativa representa una inversión superior a los 9.6 millones de pesos.

Con estas acciones se busca fortalecer el acceso a la educación media superior, al ampliar la cobertura educativa en la región.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Conalep de Villa Juárez y las nuevas instalaciones del Telebachillerato Comunitario de La Gloria, en el municipio de Asientos; esta infraestructura educativa que representa una inversión de más de 9.6 millones de pesos, permitirá que más jóvenes tengan acceso a la educación media superior sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

“Queremos que todas y todos nuestros jóvenes estudien el bachillerato y cuenten con las condiciones necesarias para que puedan llegar hasta la universidad, prepararse y tener acceso a más y mejores oportunidades; recuerden que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones”, sostuvo la gobernadora.

Inicialmente, Tere Jiménez inauguró el Conalep de Villa Juárez, donde Arantxa Riveros del Castillo, directora de Servicios Tecnológicos y de Capacitación del Conalep Nacional, reconoció el impulso de la gobernadora a la educación en Aguascalientes.

“Gracias, gobernadora, por el impulso y el respaldo que este estado ha dado al subsistema Conalep, y por su compromiso con la educación técnica, con la calidad educativa y con el futuro de miles de jóvenes que hoy forman parte de la familia Conalep”, destacó.

El director de Conalep Aguascalientes, Braulio Paredes Martínez, informó que con esta nueva infraestructura, el subsistema Conalep en Aguascalientes alcanza un total de ocho planteles, lo que favorece una mayor cobertura y cercanía para la comunidad estudiantil; informó que el nuevo plantel ofrece las carreras técnicas de Mantenimiento Automotriz, Agrotecnología y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

En el marco del evento, la gobernadora entregó un reconocimiento a Néstor René Romero Becerril, coordinador de la Gerencia General de Cementos Cruz Azul Aguascalientes, por el valioso apoyo que esta empresa brindó al plantel, al donar una importante cantidad de materiales para la construcción de la obra.

Posteriormente, durante la entrega de las obras que se realizaron en el Telebachillerato Comunitario de La Gloria, el presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la educación de las y los jóvenes de Aguascalientes.

“Gracias, Tere Jiménez, por siempre ver por nuestro municipio. Estas nuevas instalaciones educativas son una muestra clara de que cuando se suman voluntades entre Federación, Estado, Municipio y sociedad, se logran grandes cosas”, apuntó.

El director del Telebachillerato Comunitario de La Gloria, Rafael Dávila, sostuvo que con estas nuevas instalaciones se cristalizó un sueño de muchos años.

“Gracias, gobernadora, por escuchar nuestro llamado y por entender que invertir en las aulas no es un gasto, sino la siembra más fértil que un gobierno puede hacer; estas paredes que hoy se inauguran son espacios dignos, donde nuestros jóvenes podrán transformar su realidad a través del conocimiento. Gracias, gobernadora, por mirar hacia nuestra comunidad y por recordarnos, que, sin importar qué tan lejos estemos, nuestros jóvenes merecen las mismas oportunidades y la misma calidad educativa que cualquier otro estudiante. Gracias por apostar y creer en los telebachilleratos”, subrayó.

Por su parte, J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, detalló que en el nuevo plantel del Conalep se invirtieron más de 6.6 millones de pesos para la construcción de cuatro aulas, una cancha/plaza cívica, oficina de dirección, bodega y sanitarios.

Mientras que en el Telebachillerato Comunitario de La Gloria, se edificaron dos aulas y un módulo de sanitarios, además de que se instalaron las redes eléctrica e hidrosanitaria, así como una cisterna y un cerco perimetral, todo con recursos por más de tres millones de pesos.

José Ángel Quiroz Macías, alumno del Conalep Villa Juárez, y Yaritza Marbella Luévano Montoya, estudiante del Telebachillerato Comunitario de La Gloria, agradecieron a nombre de las y los estudiantes beneficiarios esta nueva infraestructura educativa que les ayudará a continuar con su formación académica y prepararse para tener un mejor futuro que les permita alcanzar sus sueños.

En ambos eventos, la gobernadora Tere Jiménez entregó reconocimientos y tablets a las y los alumnos con mejor aprovechamiento académico, además de que rifó bicicletas entre la comunidad estudiantil.

Acompañaron a la gobernadora Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; las diputadas locales Lucía de León Ursúa y Ma. Guadalupe Mendoza Medrano; Vicente Pérez Almanza, titular de Guardianes del Agua, y Ricardo Carranza Aguilar, director del Conalep Villa Juárez.