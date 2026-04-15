Abren Convocatoria Para Integrarse a la Red Estatal de Divulgadores de Ciencia y Tecnología

Y Para Participar en la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías

Por Nallely de León Montellano

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) lanzó dos convocatorias dirigidas a estudiantes, docentes y población en general con el objetivo de impulsar la participación en actividades de divulgación cientí􀂿ca y desarrollo de proyectos tecnológicos en el estado.

Por un lado, se abrió la invitación para integrarse a la Red Estatal de Divulgadores de Ciencia y Tecnología (Redcyt) 2026, una iniciativa que busca llevar el conocimiento científico a distintos sectores de la población, especialmente a nivel comunitario.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, así como a colectivos, asociaciones e instituciones que ya trabajen o tengan interés en temas de ciencia, tecnología o humanidades. Entre los requisitos se encuentra residir en el estado y contar con habilidades de comunicación y trabajo en equipo, ya que quienes participen deberán desarrollar actividades de divulgación en sus comunidades.

El registro permanecerá abierto hasta el 4 de mayo y las actividades se desarrollarán durante el resto del año en dos etapas. Como parte del programa, se contempla capacitación, acreditación y acceso a algunos apoyos para la realización de proyectos. De manera paralela, también se lanzó la convocatoria para la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías (Fezaci) 2026, enfocada principalmente a estudiantes de nivel medio superior y superior.

En este caso, el objetivo es promover el desarrollo de proyectos cientí􀂿cos o tecnológicos que atiendan problemáticas sociales. Podrán participar estudiantes de instituciones públicas y privadas, de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes, con el acompañamiento de un asesor académico. El registro estará disponible hasta el 28 de junio y la presentación de proyectos se realizará el 2 de julio.

Quienes resulten ganadores tendrán la oportunidad de representar a Zacatecas en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2027, que se llevará a cabo en San Luis Potosí. Ambas convocatorias ya se encuentran abiertas y pueden consultarse en las plataformas o􀂿ciales del Cozcyt.