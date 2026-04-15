Ante Falta de Propuestas Concretas, Escalan Protestas de Personal del Hospital de la Mujer

Exigen Acuerdos Claros Para Alcanzar Basificación

Por Nallely de León Montellano

Las protestas del personal suplente del Hospital de la Mujer escalaron este martes ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, luego de que las y los trabajadores rechazaran condicionar el diálogo a la liberación de las instalaciones.

De acuerdo con Eduardo Carrillo, uno de los voceros del movimiento, la Secretaría General de Gobierno planteó como condición para abrir Ciudad Administrativa para continuar con las mesas de diálogo, postura que fue rechazada por el personal.

“Primero diálogo y luego decidimos si abrimos”, advirtió. Señaló que tras la manifestación del día anterior no se logró ningún avance y fue hasta la presión ejercida con la protesta de ayer, en que tomaron la Ciudad Administrativa, que se dio un acercamiento con autoridades, quienes convocaron a una mesa de diálogo al mediodía con presencia estatal y federal.

Sin embargo, el personal inconforme insiste en que no habrá liberación de las instalaciones sin acuerdos claros. Entre sus principales exigencias se encuentra una fecha concreta para la basifi- cación, así como el acceso a prestaciones de ley y estabilidad laboral, luego de que –afirman– llevan años trabajando bajo esquemas precarios.

“Queremos una fecha precisa, no que nos sigan diciendo que el próximo mes. Mi familia no come de paciencia”, expresó uno de los trabajadores. También cuestionaron la falta de certeza en los acuerdos, al señalar que en otros conflictos se han firmado minutas que no se cumplen, por lo que demandan garantías reales y no sólo compromisos en papel.

En medio del conflicto, denunciaron que las responsabilidades se diluyen entre autoridades del sector salud, al referir que tanto el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, como autoridades de IMSS-Bienestar, se deslindan del problema.

“Uno se echa la bolita al otro y nosotros seguimos igual”, señalaron. El movimiento agrupa a cerca de 450 trabajadores en todo el estado, principalmente del área administrativa, aunque también hay personal de enfermería, químicos y otras áreas.

Aseguran que la problemática no es exclusiva del Hospital de la Mujer, sino que se replica en distintas unidades de salud en municipios como Villa de Cos, Nochistlán, Noria de Ángeles, entre otros. Finalmente, rechazaron las versiones oficiales que señalan que ya se les había ofrecido una basificación que no aceptaron, calificando estas declaraciones como falsas. Por ahora, el paro y la protesta se mantienen, y advierten que no descartarán nuevas acciones si no hay respuestas claras por parte de las autoridades.