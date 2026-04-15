Arranca en Zacatecas “Capital de las Ideas”, Plataforma Para Emprendedores

Con el objetivo de impulsar el talento local y fortalecer el ecosistema emprendedor, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, inauguró la “Capital de las Ideas: Semana del Emprendimiento”, un espacio diseñado para promover la innovación, el desarrollo de ideas y la generación de nuevos negocios en la capital.

Durante esta semana se desarrollarán paneles y conferencias en distintas instituciones educativas como el Tecmilenio Campus Zacatecas, la Universidad de la Vera-Cruz y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), abordando diversas temáticas orientadas a fomentar una cultura empresarial y brindar herramientas a quienes buscan iniciar o consolidar un proyecto.

El arranque de actividades tuvo lugar en Tecmilenio Campus Zacatecas, donde José Luis Sosa, director general de la institución, encabezó el primer panel empresarial previo al acto inaugural. En este marco, el titular de Fomento Económico, Marco Antonio Salazar Valadez, dio la bienvenida destacando el papel fundamental de las y los emprendedores en la economía local, al transformar ideas en proyectos productivos y generar oportunidades en beneficio de la comunidad.

Por su parte Manuel Castillo Romero, Director General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, agradeció la participación de cámaras empresariales, aliados estratégicos y ponentes, subrayando la importancia de la colaboración para fortalecer el desarrollo económico de Zacatecas.

En su intervención, el alcalde Miguel Varela reconoció el esfuerzo y la resiliencia de las y los emprendedores, reiterando el compromiso de su administración de impulsar acciones concretas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas como motor del crecimiento económico local.

Posterior a la inauguración, se llevó a cabo el panel “Hecho en Zacatecas Capital: Historias que Inspiran”, con la participación de emprendedoras y emprendedores como Lucía Mazzocco, Mary-Carmen de Alba, Andrea Rivera Blanco, Ana Isabel Pérez y Erwin Alvídrez, quienes compartieron sus experiencias y los retos superados en la consolidación de sus proyectos.

Al evento asistieron representantes de organismos empresariales como CANACINTRA, COPARMEX y el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, así como autoridades e integrantes del sector productivo.