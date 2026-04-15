Busca Miguel Varela Alianza por la Economía y Diálogo Permanente con el Sector Comercial

El impulso de la capital requiere de acuerdos sólidos y una visión compartida. Por ello, el alcalde Miguel Varela sostuvo una importante reunión con Gloria Hernández, la nueva presidenta de CANACOZAC SERVITUR, con el firme objetivo de sumar esfuerzos que detonen el desarrollo económico del municipio y fortalezcan a los comerciantes locales.

La meta principal de este encuentro es la instalación de una mesa de trabajo permanente donde CANACOZAC y otras cámaras empresariales tengan voz directa.

A través de este diálogo abierto, buscaremos atender todos los puntos de vista para reactivar la economía en la capital, asegurando que las decisiones se tomen de la mano con quienes generan empleos y dan vida al comercio local.