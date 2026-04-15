Inconformidad Ante el Repentino Aumento al Precio de la Tortilla, Anunciado por el CNT

“Es una Acción de Poca Madre”, Señala ama de Casa

Por Gabriel Rodríguez

Como balde helado de agua, la mañana de este martes, algunos de los principales negocios de venta de tortilla en la capital, recibieron la noticia de que, a partir de este miércoles 15 de abril, el precio del producto aumentará dos pesos, al pasar de 22 hasta 24, 26, 28 e incluso 32 pesos kilogramo a nivel nacional.

Lo anterior, a causa de que Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) anunciara lo anterior y señalara que “el hecho de que el aumento no se debe a la harina sino a un déficit de 16 por ciento que los industriales de masa y tortilla afrontan desde hace cuando menos tres años” (2023 a la fecha).

Homero López indicó que cada pieza de tortilla cuesta a los compradores alrededor de 47 centavos y precisó que los aumentos serán entre dos a cuatro pesos más en el kilo hasta llegar al más alto, de 32 pesos, en algunas zonas del país, incluidas las fronterizas.

El titular del ramo a nivel nacional dijo que prevalece en México un grave problema denominado, narcoin􀃀ación, derivado de la enorme cantidad de extorsiones que sufren muchos negocios del ramo a nivel país y al constante incremento de insumos y refacciones que deben erogar los establecimientos. Tampoco omitió la competencia desleal en la materia a causa de tanta tortilla pirata a precios más bajos y a que se reduce la contratación de empleados, “pues los jóvenes ya no quieren laborar con nosotros”.

Lo anterior encendió señales de alerta entre amas de casa de la capital zacatecana, quienes señalaron que el precio es injusto a causa de que todo ha subido, para los casos del jitomate y la papa, entre otros artículos. Expresaron que, en la capital del estado, cada expendio maneja precios a conveniencia y que todavía este martes el kilo se mercaba a 20 pesos pero que en otras tiendas lo venden más caro, hasta 24 o 26 “sin que la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) haga nada al respecto”.

Otro comprador dijo que ese aumento no es razonable, debido a que muchas personas deberán realizar mayores sacrificios, “porque se trata de un aumento muy fuerte de un día para otro”.

Una comerciante de hortalizas reveló que enero comenzó con cifras altas de in􀃀ación pero que cuatro meses después todo ha aumentado mucho “y cada vez vendemos menos”.

“La población es rara aquí en Zacatecas, porque personas a las que veíamos seguido aquí en el mercado, no las hemos visto más, desaparecieron; suponemos que porque ya no les alcanza cuando desde antes llevaban gramitos para hacerse el día”.

Otra señaló que “las amas de casa se arriman con nosotros para que les expliquemos lo que está pasando en un momento en el que ya no podemos distinguir a las autoridades de los delincuentes.

“Zacatecas está muy jodido, aquí no hay trabajo, yo quise ejercer como abogada, pero debí dedicarme al comercio y aun así no logro sacar adelante a mi familia, pero eso del último aumento al precio de la tortilla es una acción de poca madre que tienen desde arriba”.