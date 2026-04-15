Papirolas Será Invadido por los Colores en su Edición 2026

Encuentro del 7 al 11 de Octubre en el Centro Cultural Universitario

El Festival Tendrá Como Tema Central “Colores, Somos Luz”, y lo Acompañarán los Personajes “R”, “G” y “B”

Los personajes “R”, “G” y “B” serán quienes acompañen a niñas, niños y adolescentes en la aventura de colores de la edición 31 del Festival Papirolas, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre en el Centro Cultural Universitario.

En conferencia de prensa, la directora del Festival creativo para niñas, niños y jóvenes Papirolas, maestra Marcela García Bátiz, dio a conocer que este año tendrán a los colores como imagen y eje principal alrededor del cual se vivirán las decenas de talleres, actividades culturales y lúdicas de este espacio.

“Este tema tiene a los tres personajes que son tres esencias distintas y que al unirse hacen posibles todos los colores, como sucede también cuando sumamos ideas, talentos y miradas, como lo hacemos en el festival Papirolas. Cambiar cada año de tema e imagen hace a Papirolas un festival vivo y en constante transformación; nos permite tejer un hilo conductor, un discurso que atraviesa cada experiencia y que se mantiene siempre fiel a nuestros ejes temáticos, que son el arte, la cultura, la educación, el medio ambiente, la inclusión, la cultura de la paz, la salud y el deporte”, declaró.

García Bátiz explicó que fueron las asistentes y los asistentes a la pasada edición de Papirolas quienes eligieron el tema de este año mediante una consulta directa. Esta encuesta permite que cada edición el festival ofrezca actividades distintas e innove año con año, guiado por los gustos e inquietudes de las y los visitantes.

“Este tema no lo decidimos solos. Desde un enfoque de derechos, los escuchamos a ellos: niñas, niños y adolescentes, ellos son los que eligen el tema anual”, explicó.

Para la edición 2026 los colores van a ser abordados desde distintas perspectivas como la física, la química, la pintura, el arte digital, la historia, la semiótica, la psicología, entre otras temáticas. El programa general de actividades será presentado en agosto.

A partir de este tema, la artista gráfica Claudia Tello creó a los personajes “R”, “G” y “B” inspirada en los llamados colores luz, en los cuales se basa toda la gama de colores que vemos en la pantalla.

Explicó que estos tonos están ligados al ingeniero jalisciense Guillermo González Camarena, precursor de la primera televisión a color y quien desarrolló el primer sistema de colores luz basado en la tricromía del rojo (R), el azul, (B, por blue, en inglés) y el verde (G, por green, en inglés).

“Los colores dan una enorme posibilidad de jugar con las transparencias cuando se intersectan; además, está muy bien aterrizado en la frase de ‘somos luz’ y vaya si nos hace falta recordar que somos luz y que deberíamos tomar la decisión de ser luz en cualquier lugar que toquemos”, aseguró Tello, quien dirige la organización Escucha mi voz.

Las activistas anunciaron que está abierta la convocatoria para el quinto Concurso internacional de cartel categoría Infantil y juvenil, que es realizado desde 2021 en colaboración con Papirolas y Escucha mi voz y en el que, durante cinco años, han participado 350 niñas, niños y jóvenes de distintos estados de México, así como de Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Francia, Ucrania, Rusia y China.

Las personas interesadas en participar podrán mandar un cartel con el tema de Papirolas “Colores, somos luz”. Serán seleccionados 20 trabajos finalistas que serán expuestos durante los cinco días del festival y en las extensiones regionales que realiza durante octubre y noviembre.

La convocatoria puede consultarse en el sitio papirolas.udg.mx y estará abierta hasta el 2 de agosto de 2026. En la edición 2025, Papirolas tuvo una asistencia de 104 mil 400 personas y se espera que este año acuda una cantidad igual, o mayor.