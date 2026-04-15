Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Resalta Reducción Anual Preliminar de 45% en Homicidios Dolosos, de 2024 al Primer Trimestre de 2026

Anuncia Creación de la Escuela Para Mandos

El objetivo de la Escuela para Mandos es formar a secretarios de Seguridad con honestidad, profesionalismo, humanismo y respeto por los derechos humanos.

El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 41%, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, lo que representa 35 homicidios menos diarios; colocando a marzo de este año como el más bajo desde el 2016.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, se detuvo 49 mil 530 personas, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego, casi 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 330 laboratorios clandestinos.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, ya que, de manera preliminar, los homicidios dolosos en el país presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026 y señaló que desde el Gobierno de México se continúa trabajando, por esta razón, anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

“De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento. Durante Peña Nieto los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42 por ciento más. En el sexenio del presidente López Obrador pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 al 91.7 una reducción del 9 por ciento, es decir, cambió la tendencia”.

“En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7 al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45 por ciento. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la Estrategia está dando resultados”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre la Escuela para Mandos, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que tiene el objetivo de formar a las y los mejores secretarios, subsecretarios y mandos de Seguridad Pública bajo criterios como la honestidad, el profesionalismo, el humanismo y el respeto por los derechos humanos. Aunado a que permitirá una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad, las entidades y las fiscalías.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026. Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde el 2016. Agregó que, además, el primer trimestre del 2026 es el más bajo desde 2016 con un promedio diario de 50.8 en los tres primeros meses del año.

Señaló que, durante marzo de este año, siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total de homicidios dolosos: Guanajuato con 9.2 por ciento; Chihuahua con 8.3 por ciento; Baja California 8 por ciento; Morelos con 6.4 por ciento; Guerrero con 6.3 por ciento; Estado de México con 6 por ciento y Oaxaca con 5.9 por ciento. Asimismo, destacó que diversas entidades redujeron su promedio diario en este delito:

Guanajuato: Reducción mensual de 63 por ciento respecto a febrero de 2025 y anual del 46 por ciento, siendo el año más bajo desde 2018.

Baja California: Reducción mensual del 42 por ciento respecto a septiembre 2024 y de manera anual del 35 por ciento, siendo 2026 el año más bajo desde el 2017

Estado de México: De forma mensual la disminución es del 54 por ciento respecto a septiembre de 2024 y de 50 por ciento anual, el año más bajo desde el 2015.

Sinaloa: Registró una reducción mensual de 63 por ciento respecto a junio de 2025 y anual de 28 por ciento.

Nuevo León: De forma mensual la disminución es de 74 por ciento respecto a septiembre de 2024 y anualmente es de 67 por ciento, por lo que 2026 es el año más bajo del 2016.

Quintana Roo: Registra una tendencia a la baja con un 74 por ciento menos homicidios mensuales respecto a septiembre de 2024 y de 76 por ciento anuales, con lo que este año es el más bajo desde el 2015.

Zacatecas: Con una reducción de 89 por ciento en el promedio diario por mes, respecto a noviembre de 2024 y de 81 por ciento por año, por lo que el 2026 es el más bajo desde 2015.

Informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.3, siendo el robo de vehículo con violencia el delito con una mayor reducción con -56.4 por ciento al pasar de 209.9 en 2018 a 91.6 en 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, se detuvo 49 mil 530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego, casi 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Asimismo, señaló que, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 29 de marzo de 2026, se detuvo a mil 106 extorsionadores en 24 entidades y se recibieron más de 180 mil llamadas al número 089, de las que el 88.6 por ciento (160 mil 129) fueron extorsiones no consumadas y el 11.4 por ciento (20 mil 532) fueron consumadas. Derivado de ello, se iniciaron 6 mil 821 carpetas de investigación por Fiscalías.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se han brindado más de 5 millones 900 mil servicios y trámites en beneficio de más de 3 millones y medio de personas. A la fecha se han realizado 342 mil 189 visitas Casa por Casa, se han realizado 547 Ferias de Paz donde se han brindado más de 2 millones de atenciones.

Agregó que se han recuperado 392 espacios públicos, realizado 298 Mesas de Paz que sesionaron en 106 mil ocasiones llegando a 24 mil acuerdos sobre acciones de gobernabilidad, seguridad, entre otros. Se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz con la participación de más de 2 millones 600 mil personas, se han instalado 400 Consejos de Paz y Justicia Cívica en 14 entidades y con el Tianguis del Bienestar se han entregado de forma gratuita 2 millones 149 mil artículos de primera necesidad a más de 334 mil 800 personas de 28 municipios y 81 localidades de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre a la fecha se han intercambiado, de forma anónima, 9 mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo, además de 9 mil 498 juguetes bélicos por opciones educativas.

Señaló que la Estrategia Jóvenes Transformando México avanza con mil 358 gimnasios para el programa Boxeando por la Paz para entrenar a más de 53 mil jóvenes con la tutoría de 3 mil boxeadores. Además, dio inicio el programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Fútbol para las y los Jóvenes con la participación de más de 159 mil jóvenes.