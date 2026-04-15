Rivera: Zacatecas Capital Impulsa Acciones Ambientales Frente a Retos de Agua, Ladrilleras y Crecimiento Urbano

Su Busca Crecimiento Responsable de la Ciudad, Resalta

Por Miguel Alvarado Valle

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente encabezada por Isaac Alejandro Rivera Ruvalcaba, ha desarrollado una amplia agenda de trabajo durante los primeros meses del año, con avances que buscan sentar bases sólidas en materia ambiental. Entre las acciones más relevantes destaca la reciente instalación del primer Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio, un hecho histórico que coloca a la capital como pionera en la implementación de este instrumento de política pública, inexistente hasta ahora en la entidad.

Este comité fue formalizado el pasado 7 de abril en sesión de Cabildo y cuenta con la participación de instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Chapingo, además de investigadores, sector privado, consultorías ambientales y representantes de la sociedad civil.

La conformación de este comité, destacó el funcionario, responde a la necesidad de construir políticas públicas con sustento técnico y participación ciudadana, fortaleciendo la toma de decisiones en torno al desarrollo urbano y la protección de los recursos naturales. Desde el inicio de la administración, se estableció coordinación con instancias federales para avanzar en el ordenamiento ecológico, incluyendo la firma de convenios de colaboración y la realización de talleres de consulta pública.

Este proceso ha permitido integrar opiniones y diagnósticos sobre el territorio, con el objetivo de definir el uso de suelo adecuado, evitar el crecimiento desordenado de la mancha urbana y garantizar que las actividades productivas se desarrollen sin comprometer el equilibrio ambiental del municipio. Entre las problemáticas que este comité atenderá destacan temas prioritarios como el manejo del agua, la regulación de ladrilleras, la supervisión de áreas naturales protegidas y la actualización del atlas de riesgos.

A través de este mecanismo, se busca implementar estrategias de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable, asegurando que el crecimiento de Zacatecas se dé de manera responsable y con visión de largo plazo para las futuras generaciones.

Acciones Operativas

En paralelo, la Dirección de Medio Ambiente ha impulsado diversas acciones operativas en territorio. En materia de reforestación, se han llevado a cabo jornadas de arborización en colonias y en el cerro de La Bufa, donde además se realizan trabajos constantes de mantenimiento como riego y limpieza, en coordinación con la ciudadanía y dependencias como la Comisión Nacional Forestal.

Otro eje importante ha sido el fortalecimiento del Centro de Control Canino y Felino, donde se rehabilitaron espacios para mejorar las condiciones sanitarias, además de mantener campañas permanentes de esterilización, vacunación y registro de mascotas. A la fecha, se han realizado más de 300 esterilizaciones y se promueve la adopción responsable mediante jornadas como el “Adoptanino”.

Finalmente, Rivera Ruvalcaba enfatizó que estas acciones se complementan con convenios de reciclaje, atención a reportes ciudadanos y colaboraciones con otros municipios, consolidando un enfoque integral en la gestión ambiental que, según autoridades, está marcando la pauta en el estado.