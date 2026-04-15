¡Gran Actuación de Kalinka en la Ciudad de México!

Desde el Instituto del Deporte felicitamos al Club de Gimnasia Kalinka por su destacada participación en la Copa Yaca, realizada en el Gimnasio Juan de la Barrera.
Con la participación de 11 gimnastas, lograron un resultado extraordinario:
8 oros
10 platas
3 bronces
28 lugares del 4º al 7º
Campeonas absolutas:
Clase III A: América Martínez
Clase I A: Arantza Díaz
Subcampeonas:
Clase Pre Juvenil: Daniela González
Clase I A: Brunette Alvarado
Destacadas participaciones:
Natalia García, Dariela Saucedo, Ivanna Adame, Anya Villegas, Valentina García, Cecilia Riestra y Ma. Fernanda Olivares.
Además, Kalinka logra clasificar a 5 gimnastas al selectivo nacional rumbo a Guadalajara:
11-12 años: América Martínez y Dariela Saucedo
13-15 años: Kenia Uribe, Arantza Díaz y Brunette Alvarado
Reconocimiento especial a sus entrenadoras Sandra y Sofía Ceballos por este gran resultado.
¡Felicidades por poner en alto a Aguascalientes!