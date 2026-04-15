¡Gran Actuación de Kalinka en la Ciudad de México!

Desde el Instituto del Deporte felicitamos al Club de Gimnasia Kalinka por su destacada participación en la Copa Yaca, realizada en el Gimnasio Juan de la Barrera.

Con la participación de 11 gimnastas, lograron un resultado extraordinario:

8 oros

10 platas

3 bronces

28 lugares del 4º al 7º

Campeonas absolutas:

Clase III A: América Martínez

Clase I A: Arantza Díaz

Subcampeonas:

Clase Pre Juvenil: Daniela González

Clase I A: Brunette Alvarado

Destacadas participaciones:

Natalia García, Dariela Saucedo, Ivanna Adame, Anya Villegas, Valentina García, Cecilia Riestra y Ma. Fernanda Olivares.

Además, Kalinka logra clasificar a 5 gimnastas al selectivo nacional rumbo a Guadalajara:

11-12 años: América Martínez y Dariela Saucedo

13-15 años: Kenia Uribe, Arantza Díaz y Brunette Alvarado

Reconocimiento especial a sus entrenadoras Sandra y Sofía Ceballos por este gran resultado.

¡Felicidades por poner en alto a Aguascalientes!