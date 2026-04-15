Rostros y Tradiciones de México

Asiste a la inauguración de la exposición “Rostros y Tradiciones de México”, una muestra que, con motivo del 50 aniversario del Museo de Aguascalientes, reúne más de 50 piezas de artistas que cambiaron el curso del arte en México.

Admira la obra de grandes maestros como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Saturnino Herrán, David Alfaro Siqueiros, Pablo O’Higgins, Francisco Goitia, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Corzas, Raúl Anguiano, Rafael Coronel, Abraham Ángel, Manuel Rodríguez Lozano, José Chávez Morado, Francisco Zúñiga, Luis Nishizawa, Ernesto Icaza, entre otros.

Te esperamos el jueves 16 de abril a las 19:00 horas en el museo ubicado en Gral. Ignacio Zaragoza #505, Zona Centro. La entrada es libre.