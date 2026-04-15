Taxista Solidario: Traslados Gratuitos a Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables

Servicio Seguro y Accesible

El programa contempla más de 54 mil viajes gratuitos anuales.

Cada taxista deberá realizar al menos un servicio gratuito al mes, según la Ley de Movilidad.

Para facilitar el acceso al transporte a quienes más lo necesitan, se puso en marcha el programa Taxista Solidario, una iniciativa que brinda traslados gratuitos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y a quienes requieren acudir a consultas médicas o realizar trámites legales. También beneficia a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad, acercándoles un servicio seguro y accesible.

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó que este programa ayuda a derribar barreras de movilidad para quienes no cuentan con transporte.

“Hay momentos en los que un traslado puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo a una consulta, a un trámite o a una situación importante. Hoy esa barrera la estamos derribando juntos. Taxista Solidario es una muestra de empatía y del compromiso de un gremio que dice ‘aquí estamos’ para apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Esta estrategia permitirá realizar más de 54 mil viajes gratuitos al año, con la participación de taxistas que, además de ser el motor de la movilidad en Aguascalientes, hoy se consolidan como un ejemplo de solidaridad.

El director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, informó que actualmente se cuenta con un padrón de 297 taxistas, y adelantó que el programa continuará creciendo para llegar a más personas y familias en todo el estado.

Por su parte, el coordinador general de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, explicó que el programa cuenta con respaldo legal a través de la Ley de Movilidad, la cual establece la atención a grupos prioritarios. Añadió que esta iniciativa incorpora un enfoque solidario, donde cada taxista realiza al menos un servicio gratuito al mes, ampliando el apoyo a más sectores de la población.

“Esta iniciativa nace desde el Congreso con un propósito claro, poner la movilidad al servicio de quienes más lo requieren. El artículo 124 de la Ley de Movilidad ya contempla a grupos prioritarios como adultos mayores y personas con discapacidad, pero hoy damos un paso más allá. A partir de ahora, existe una obligación solidaria de que cada taxista realice al menos un servicio gratuito al mes. Esto significa tender la mano no solo a adultos mayores o personas con discapacidad, sino también a mujeres que enfrentan situaciones legales o momentos vulnerables en sus vidas”, detalló.

La operación del programa estará a cargo del DIF Estatal y la Coordinación General de Movilidad, quienes evaluarán y canalizarán las solicitudes para asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

El acceso al programa será canalizado a través de diversas instituciones, como el DIF Estatal, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI) y el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), por lo que cualquier persona que necesite este servicio puede acercarse directamente a estas dependencias para solicitar el apoyo y acceder a un traslado gratuito.

En la presentación del programa también estuvieron presentes Mabel Haro, titular del Centro de Justicia para Mujeres; Antonio Abad Mena, director del Instituto de Beneficencia Pública; Paty Cárdenas, directora del IAM; Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora general del IAPAM; así como representantes del ISSEA y del IAPEMI.