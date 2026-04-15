Tere Jiménez Toma Protesta a Nuevo Consejo de Hoteles y Moteles de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo Estatal de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes y reiteró su compromiso de seguir impulsando la vocación turística de la entidad a nivel nacional e internacional.

“Aguascalientes tiene una gran riqueza cultural y turística. Estamos trabajando para construir alianzas importantes para que más personas visiten el estado y generemos derrama económica durante todo el año a través de este sector. Además, la entidad es referente a nivel nacional en paz y tranquilidad. Aquí se puede salir por las noches, podemos tener una feria internacional y nuestras familias y visitantes pueden salir con seguridad”, subrayó la gobernadora.

Miguel Ángel Fong González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, invitó a mantener la unidad y a trabajar en equipo: “Aprovechen este gobierno que trabaja de la mano. Los mejores resultados se dan cuando la iniciativa privada trabaja junto con el gobierno, no solo para el beneficio de la hotelería, sino para la derrama económica de todo el estado”, sostuvo.

El nuevo Consejo Directivo Estatal de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes para el periodo 2026-2028 está encabezado por Francisco Javier Mendoza López, quien sustituyó a Roberto Ramírez Chávez. El nuevo presidente se comprometió a apoyar al sector y a trabajar de la mano con las autoridades estatales para consolidar a la entidad como un referente turístico.

En el evento que se realizó en el lobby del Lienzo Charro, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Arlette Muñoz, diputada local; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud; Verónica González, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes; Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA); así como integrantes del Consejo Directivo Estatal entrante.