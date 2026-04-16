50 Familias Exigen la Liberación de Juan José Flores, Condenado por Secuestro Agravado

“Es Inocente”, Claman

Por Nallely de León Montellano

Alrededor de 50 familias provenientes de Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Zacatecas se concentraron este martes sobre la calzada Héroes de Chapultepec, frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigir la liberación de Juan José Flores Sandoval, quien –aseguran– permanece privado de la libertad de “manera injusta” desde hace cuatro años.

La movilización, convocada por el Colectivo Nacional No más Presos Inocentes, estuvo marcada por consignas, pancartas y un posicionamiento crítico hacia el sistema de justicia penal, al que acusaron de fabricar culpables.

“Zacatecas alza la voz”, “Justicia para Juan José” y “No más presos inocentes” fueron algunas de las consignas que acompañaron la protesta, que avanzó hasta convertirse en un bloqueo en ambos sentidos de Héroes de Chapultepec.

Juan José Flores Sandoval fue detenido el 26 de julio de 2022 por el delito de secuestro agravado cometido en Villanueva, y fue sentenciado en 2023 a 50 años de prisión. Durante la concentración, los manifestantes señalaron que el caso de Juan José no es aislado, sino parte de una problemática estructural. Afirmaron que, según sus datos, hasta el 85 por ciento de las personas privadas de la libertad son inocentes.

“Sabemos que muchos de los casos simplemente lo hacen por llenar sus estadísticas, no ven ni siquiera si la persona es inocente o culpable, simplemente los agarran, la mayoría son inocentes”, expresaron. También denunciaron que existe un patrón en la fabricación de delitos, particularmente en casos de alto impacto.

“Desafortunadamente los temas son de género”, señalaron, al explicar que en su mayoría son hombres a quienes se les imputan delitos como violación, abuso sexual o feminicidio, sin que –afirman– existan pruebas suficientes. En el caso de Juan José Flores Sandoval, su defensa sostiene que fue detenido sin orden de aprehensión y que no existe evidencia que lo ubique en el lugar de los hechos. Incluso, señalaron que la propia víctima habría descartado su participación. El abogado Pablo Abdías Pedroza Salas acusó que la Fiscalía habría construido el caso a partir de una posible confusión de identidad, tomando como base únicamente el nombre, sin corroborar los datos.

“Se tomó un indicio mínimo y a partir de ahí se armó toda una carpeta para responsabilizarlo”, explicó.

Tras permanecer en el sitio, lanzar consignas y bloquear la vialidad, minutos después de la una de la tarde las y los manifestantes decidieron liberar la circulación, luego de sostener un diálogo con magistrados del Poder Judicial de la Federación. Sin dar detalles sobre el contenido de la reunión, señalaron que salieron satisfechos del encuentro y confiados en que el caso pueda resolverse a favor de Juan José.

“No podemos decir el nombre del magistrado, pero sí podemos decir que es uno de los que va a resolver el amparo. Él entendió por qué estamos luchando por su inocencia y las anomalías que hay en la fiscalía, porque recordemos que a los magistrados quizá no les llega toda la información”, expresaron.

Advirtieron que se mantendrán atentos al desarrollo del proceso y no descartaron nuevas movilizaciones en caso de no obtener resultados.

Amago de Desalojo

En sus redes sociales, el secretario general de Gobierno advirtió que desalojaría a los manifestantes si no respondían al diálogo: “El día de hoy, un colectivo originario de la Ciudad de México se encuentra manifestándose en Zacatecas, bloqueando el bulevar metropolitano.

“El motivo que han expresado es exigir la liberación de una persona detenida en 2022 y sentenciada en 2023 a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado en el estado.

“He establecido comunicación con el Fiscal General de Justicia, quien me ha informado que personal de la Fiscalía Especializada en Alto Impacto se encuentra atendiendo la situación.

“Reiteramos nuestro respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación.

Sin embargo, desde el Gobierno del Estado señalamos que este tipo de acciones difícilmente pueden justificarse, ya que el caso debe ser, en su ámbito correspondiente, revisado por el Poder Judicial, sin afectar a terceros.

“En este sentido, una vez iniciado el diálogo, y de no existir voluntad para liberar la vía de comunicación, se harán valer los mecanismos legales necesarios para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía”.