David Monreal no Debería Estar Dedicado Únicamente a las Fiestas: José Olvera

“Exhibe su Falta de Capacidad Para Atender a Municipios”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de congratularse por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera otorgado el derecho a que el municipio de Río Grande municipalice y administre su propia policía de tránsito y vialidad, José Olvera Acevedo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, afirmó que ese acto deberá ser replicado en breve por Fresnillo, Sombrerete y otros municipios grandes, “a pesar de la obcecación de gobierno estatal al respecto”.

Asimismo, Olvera Acevedo dijo que, a partir de esa aprobación hacia Río Grande, “siempre se podrá corregir y enmendar la plana hacia los gobiernos autoritarios, desastrosos y vengativos de Morena”, advirtió. Lo anterior, a causa de que desde 2025, Mario Córdova, alcalde ríograndense, hubiera solicitado a gobierno estatal el consenso para que la cámara local aprobara dicha municipalización administrativa dentro de la localidad, la que le fue negada en reiteradas ocasiones.

Olvera Acevedo refirió que, en el caso de Río Grande, “gobierno del estado había tratado de minimizar su capacidad política de mando, lo que exhibe la falta de capacidad política del gobernador para tratar ese tipo de asuntos”.

Añadió que David Monreal “todo el tiempo ha querido imponer, en ese y otro caso su voluntad, lo que de ninguna manera se los vamos a permitir por muy gobernador que sea”.

Explicó que la SCJN brindó un veredicto muy claro al respecto, al haber aplicado de modo inteligente la letra del Artículo 115 constitucional, como ocurrió en Río Grande, lo que habla de las libertades referentes a la autonomía municipal de cada uno de los 58 ayuntamientos que integran Zacatecas.

“David Monreal no debería estar dedicado únicamente a las fiestas, sino que también debería poner atención en lo que se refiere a resolver los asuntos municipales, hechos que debe resolver mediante la firma de un convenio o contrato para respetar las libertades autonómicas de las 58 demarcaciones estatales”.

Estableció que, a partir de ese hecho, el gobernador debe ponerse a gobernar pues, como en el caso de Río Grande –que llevaba meses pidiendo se le devolviera esa función, fuera de las perspectivas del gobernador Monreal–, “ésta le fue devuelta, pero a partir de las determinaciones de la SCJN, no así de las suyas”.

“A Zacatecas le hace mucha falta sensibilidad política para tratar ese tipo de problemas sin que haya imposición alguna de parte de la autoridad gubernamental como en muchos de los casos ha ocurrido hasta el momento”.

La SCJN determinó la aprobación de la función administrativa de la propia municipalización del transporte para el municipio de Río Grande este miércoles alrededor de las 15 horas, determinación que, en palabras del coordinador jurídico de gobierno estatal, Armando Ávalos Arellano, “aceptamos de manera expresa”.

En lista de espera para el mismo fin se encuentran los municipios de Sombrerete y Fresnillo, trascendió.