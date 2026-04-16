En Zacatecas, Falta de Empleo, Dificultades de Acceso a la Educación y Ausencia de Apoyo a Jóvenes: Ana María Romo

Monte Escobedo, sin Preparatoria

Por Miguel Alvarado Valle

El pasado lunes se llevó a cabo la toma de protesta de los Secretarios, así como de las y los Coordinadores Distritales Federales y Locales de los Círculos Ciudadanos de Movimiento Ciudadano, en un evento que reunió a representantes de los 58 municipios del estado. A esta actividad asistió la diputada local Ana María Romo, quien destacó la relevancia de esta estructura para fortalecer el trabajo territorial del partido.

Durante el encuentro, la diputada subrayó que los Círculos Ciudadanos son la base organizativa del movimiento, al fungir como el enlace directo con la población. A través de estos espacios, se busca conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad y dar seguimiento a diversas causas sociales, sin que sea necesario que las personas se afilien formalmente al partido.

Entre las principales problemáticas identificadas por los coordinadores se encuentran la falta de empleo, las dificultades en el acceso a la educación y la necesidad de apoyos para jóvenes que desean continuar sus estudios. En municipios como Monte Escobedo, por ejemplo, la ausencia de preparatoria obliga a estudiantes a trasladarse a otras localidades como Jerez o incluso a Huejúcar, Jalisco, lo que representa un reto adicional para las familias.

Asimismo, los Círculos Ciudadanos han permitido visibilizar temas sensibles como el acompañamiento a madres buscadoras, el apoyo a pacientes con cáncer, especialmente mujeres, niñas, niños y jóvenes, y la escasez de medicamentos en hospitales.

Estas situaciones re􀃀ejan la diversidad de problemáticas que enfrenta cada región y la necesidad de atenderlas desde lo local. Como parte de la estrategia de Movimiento Ciudadano, se impulsa la creación de “casas naranja” en cada municipio, espacios que funcionarán como centros de atención ciudadana. Desde ahí se busca brindar apoyo, ofrecer talleres de emprendimiento para madres jefas de familia y promover acciones comunitarias como la rehabilitación de espacios públicos y la limpieza de zonas afectadas.

Con la toma de protesta de un coordinador por cada municipio, el movimiento avanza en la consolidación de una red estatal que permitirá ampliar su presencia en cabeceras municipales, comunidades y rancherías, destacó Ana María Romo