Implementan Biblioteca Digital en la Utzac

Abarca Material Actualizado y Especializado: Rectora Cerrillo

Por Miguel Alvarado Valle

Después de más de 12 años sin contar con una biblioteca digital, la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) ya dispone nuevamente de esta herramienta tecnológica para la comunidad estudiantil. La medida responde a una de las principales demandas de estudiantes y docentes, quienes durante años enfrentaron limitaciones para consultar material actualizado y especializado en sus áreas de estudio.

El proyecto fue impulsado por la rectora Violeta Cerrillo Ortiz, quien encabezó la implementación de la plataforma digital “eLibro”, considerada una herramienta fundamental para fortalecer el proceso formativo en la universidad.

Este sistema se presenta como una solución acorde a las exigencias actuales de la educación superior, donde el acceso inmediato a contenidos digitales se ha vuelto indispensable. La rectora enfatizó que la nueva biblioteca digital concentra material académico actualizado de la última década, alineado con los programas educativos de todas las carreras que ofrece la Utzac.

Indicó que esto permite que tanto estudiantes como docentes cuenten con recursos pertinentes y especializados, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que amplía significativamente las posibilidades de estudio e investigación.

Mencionó que uno de los aspectos más relevantes de la plataforma es su enfoque incluyente, ya que “eLibro” incorpora herramientas diseñadas para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, además de permitir la interacción remota con los contenidos, lo que elimina barreras físicas y tecnológicas que anteriormente limitaban el aprendizaje de parte de la comunidad universitaria.

Asimismo, destacó que la implementación de esta biblioteca digital no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia orientada a recuperar y modernizar los recursos educativos de la universidad.

Finalmente, subrayó que con este avance, la Utzac apuesta por colocar nuevamente a las y los estudiantes en el centro de su modelo educativo, ofreciendo herramientas que no sólo actualizan sus procesos de enseñanza, sino que también dignifican la experiencia académica.