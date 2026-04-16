Miguel Varela Reafirma Alianza y Diálogo Permanente con la Cónsul de EE.UU.

El Ayuntamiento de Zacatecas recibió este día la visita de la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, quien encabezó una reunión de trabajo con el alcalde Miguel Varela y autoridades municipales con el objetivo de consolidar una agenda bilateral en temas estratégicos para el desarrollo de la capital.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó que esta es la segunda visita de la diplomática a Zacatecas Capital, lo que refleja el interés del consulado estadounidense por fortalecer la cooperación en rubros como turismo, seguridad, cultura y economía. En la reunión también participaron Alexander Sharp, cónsul para Asuntos Económicos y Políticos, y Rodrigo Martínez, oficial de enlace INL.

Como parte del diálogo, se establecieron cinco ejes prioritarios de colaboración. El primero corresponde al Festival Internacional de Ciudades Hermanas, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto. A través de la cónsul, se buscará extender una invitación formal a representantes de ciudades estadounidenses hermanadas con Zacatecas, como Azusa, Oxnard, Lynwood, El Paso, Wenatchee y Woodstock, además de fortalecer vínculos con otras localidades en proceso de integración.

En materia de apoyo social, se abordó el tema de donaciones humanitarias, destacando la recepción de equipo tecnológico y la meta de ampliar estos apoyos. Asimismo, se anunció la próxima llegada de equipamiento especializado para bomberos y Protección Civil proveniente de Sandy, Utah.

En el ámbito económico, se planteó fortalecer la presencia de productos zacatecanos en mercados estadounidenses, tras la participación en festivales comerciales en Texas, donde se promovieron más de 180 productos regionales. También se solicitó asesoría especializada para facilitar la exportación de mezcal, considerando la variación de permisos en distintas regiones de Estados Unidos.

Finalmente, en materia turística, se destacó la oportunidad que representa la próxima Copa Mundial de la FIFA, con sede en Monterrey, para posicionar a Zacatecas como un destino cultural complementario. A través de esta colaboración, se busca atraer visitantes internacionales y reactivar el turismo norteamericano en la capital.

El presidente municipal reiteró la invitación a la cónsul Melissa Bishop para asistir al Festival Internacional de Ciudades Hermanas, consolidando así una relación bilateral que apuesta por el desarrollo integral de Zacatecas.