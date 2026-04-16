No Benefició a los Comerciantes Locales la Semana Santa y el Festival Cultural: Baltazar

No Hubo Aumento de Ventas; Faltan Estrategias Para Retener Turismo, Señala

Por Nallely de León Montellano

Aunque la Semana Santa y el Festival Cultural atrajeron visitantes y registraron actividad en el Centro Histórico, para comerciantes locales el balance no fue el esperado. Las ventas se mantuvieron bajas y, en algunos casos, apenas alcanzaron niveles de días ordinarios. Así lo señaló Francisco Israel Baltazar Jiménez, comerciante del Mercado González Ortega en el Centro Histórico, quien aseguró que la percepción es generalizada entre locatarios.

“Sí hubo gente, sí hubo eventos, pero no se reflejó en ventas. A varios compañeros les fue igual”, comentó. Explicó que, aunque se habló de ocupación hotelera alta, muchos visitantes llegaron únicamente a los conciertos o actividades y regresaron el mismo día a sus lugares de origen, sin generar una derrama económica significativa.

“Vienen, consumen algo y se van. Ni siquiera se quedan a hospedarse”, dijo.

A esto se suma, señaló, la falta de estrategias para retener al turismo, lo que provoca que la afluencia no se traduzca en beneficios para el comercio local. Aseguró que uno de los factores que más impactó, fue el crecimiento del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, el cual –dijo– ya rebasó cualquier intento de orden.

“Es un desorden. Cada vez hay más y más. No estamos en contra, pero sí hace falta regulación, porque a nosotros nos deja en desventaja”, expresó. Indicó que, durante estos días, en los que tradicionalmente se espera una mayor actividad económica, el panorama en algunos puntos del Centro Histórico lucía incluso vacío.

“Trabajamos todo el año esperando estas fechas y cuando llega la gente, no lo podemos aprovechar”, añadió.

En su caso, señaló que invirtió alrededor de 50 mil pesos en mercancía para la temporada, principalmente dulces típicos como leche, guayaba y membrillo, con la expectativa de un repunte en ventas que no llegó. Parte de ese producto, dijo, ya representa pérdida, ya que comenzó a echarse a perder ante la falta de compradores.

Otros artículos, con precios que van de los 20 a los 100 pesos, permanecen prácticamente intactos.

“Ni subimos ni bajamos, nos quedamos igual. Pero en fechas como Jueves Santo, que deberían ser fuertes, no fue así”, explicó.

Consideró que, más allá de los festivales ya consolidados, hace falta diversificar la actividad turística en Zacatecas y apostar por eventos que generen consumo real durante todo el año, como congresos o encuentros especializados.

“Zacatecas no puede vivir solo de temporadas. Se necesita una estrategia que funcione todo el año”, señaló. Mientras tanto, para comerciantes como él, la temporada dejó más incertidumbre que ganancias, en medio de gastos que continúan acumulándose mes con mes.