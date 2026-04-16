Para las y los Productores de Frijol de Chihuahua, se Amplía en Cinco mil Toneladas Adicionales el Acopio de Frijol

Por Instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Este proceso se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio del presente año. Podrán participar únicamente las productoras y productores que no hayan entregado su frijol durante este ciclo.

En apoyo al campo chihuahuense y por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Alimentación para el Bienestar anunció la ampliación de 5 mil toneladas de frijol adicionales a un precio de 15 mil pesos por concepto de grano, más mil pesos de apoyo adicional por tonelada.

Este proceso se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio del presente año. Podrán participar únicamente las productoras y productores que no hayan entregado su frijol durante este ciclo. El acopio se realizará en una sola entrega, sin posibilidad de presentar grano complementario.

Asimismo, solamente se acopiarán a las variedades de frijol negro y pinto. En los Centros de Acopio se entregará la costalera correspondiente con un límite de hasta 5 toneladas por productor o productora y las Reglas de Operación de este nuevo esquema de acopio adicional podrán ser consultadas en los Centros de Acopio y en la página web www.gob.mx/alimentacionparaelbienestar antes del 30 de abril.

Cabe destacar que el Programa de Acopio para el Bienestar opera sin intermediarios y no se aceptan gestiones a través de representantes, líderes o actores políticos.

El acceso es directo para las y los pequeños productores que se presentan personalmente en los Centros de Acopio tal como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y también como lo establecen las Reglas de Operación del Programa. Con esta ampliación, el Programa de Acopio para el Bienestar sumará un acopio total de 14 mil toneladas correspondientes al ciclo Primavera Verano 2025 en la Entidad.

A la fecha, de las 9 mil toneladas establecidas como meta a un precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada, se han acopiado 8,721.8 toneladas, en beneficio de 862 pequeñas y pequeños productores, con una inversión social cercana a los 235.5 millones de pesos. Es importante destacar que el 30 de abril concluirá la recepción de las 278.2 toneladas restantes.