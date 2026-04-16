Plan B, muy Alejado de lo que Prometió Morena: PRD

“Cuidaron Privilegios de sus Aliados”

Por Nallely de León Montellano

El dirigente del PRD Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez, lanzó críticas a la aprobación del llamado “Plan B” de Morena y advirtió que lo que se intenta replicar en el estado no es una reforma de fondo, sino un ajuste político a modo. Dijo que lo ocurrido en el Congreso local vuelve a evidenciar una práctica que ya se ha vuelto común: usar la mayoría para sacar reformas sin consenso y sin un análisis real.

“La democracia no se puede modificar desde la conveniencia del que está en el poder”, sostuvo. Desde su postura, uno de los puntos más delicados es el tema de los órganos electorales, al señalar que existe un riesgo de debilitarlos o someterlos a control político.

También cuestionó los cambios en la representación, particularmente en las diputaciones plurinominales, al considerar que podrían afectar la participación de las minorías, por lo que, calificó dicha reforma como un fracaso.

“Es una reforma muy alejada de lo que prometió Morena, se quedaron en lo superficial. Se limitaron a topar presupuestos, pero no tocaron temas de fondo como el dinero ilícito o los narcopolíticos”, dijo.

Aseguró que incluso al interior del bloque oficialista hubo concesiones, al señalar que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum terminaron cediendo ante el PT y el Partido Verde. “Es contradictorio que hablen de acabar con privilegios, cuando en realidad se cuidaron los de sus aliados”, señaló.

También cuestionó el discurso político que sostiene la reforma, al señalar que, si realmente se buscara cambiar de fondo el sistema, el propio oficialismo no tendría por qué mantenerse en alianzas.

“Si lo que dicen fuera cierto, ni siquiera deberían ir con el PT y el Verde”, agregó.

Finalmente, insistió en que una reforma electoral no debería construirse desde la imposición, sino desde el diálogo y con participación de especialistas y sociedad. Advirtió que el PRD mantendrá su postura en defensa de los contrapesos y de la representación plural, en un contexto donde –dijo– las reglas se están cambiando desde el poder.