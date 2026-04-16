Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Presenta Comité de Científicos y Especialistas que Analizarán la Explotación de Gas Natural no Convencional

Para Fortalecer la Soberanía Energética

Destacó que este ejercicio inédito cuenta con especialistas de la UNAM, UAM, IPN, UANL, UAdeC, IMTA, IMP e ICAyCC.

La primera recomendación de este grupo interdisciplinario se emitirá en dos meses; además se consultará con las comunidades, ya la Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que este tema se trata de una decisión colectiva.

“Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México, aplicando la ciencia al bienestar social y a la protección de nuestro suelo”: Rosaura Ruiz.

Ciudad de México.- Como parte de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó al Comité de científicos y especialistas que analizarán la posible explotación sustentable de las reservas de gas natural en yacimientos no convencionales para disminuir la importación de este recurso.

“La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema, algunos de ellos han investigado aguas subterráneas, otros han investigado geología, otros han investigado tratamiento de agua, que se pongan de acuerdo, se sienten, vean que hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación. Y después seguir trabajando junto con nosotros en este tema tan importante para el país que representa en primer lugar soberanía. Para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo académico de altísimo nivel en nuestro país que nos puedan dar una orientación en este sentido”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que este Comité está conformado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), entre otras instituciones.

“Es un ejercicio inédito en nuestro país de incorporar a la academia, a las universidades de nuestro país a las y los investigadores de estos temas para que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, una vez que este grupo de expertos emita sus primeras recomendaciones en dos meses, se consultará con las comunidades, ya que aseguró, este tema se trata de una decisión colectiva.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez puntualizó que la conformación de este grupo interdisciplinario tiene por objetivo dar confianza al pueblo de México de que se aplica la ciencia para el bienestar. “Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México, aplicando la ciencia al bienestar social y a la protección de nuestro suelo”, señaló.

Informó que el Comité de Científicos y Especialistas está integrado por:

Dr. Carlos Serralde Monreal (Mount Royal University de Canadá): Manejo sustentable del Agua proveniente de la explotación de recursos no convencionales, mitigación de impactos y manejo ingeniero ambiental, especialista en tratamiento de residuos peligrosos en acuíferos. Dr. Manuel Martínez Morales (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua): Ingeniero geólogo del IPN, maestro en aguas subterráneas por la Universidad de Arizona y doctor en Hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Miembro del grupo experto de IMTA en aguas subterráneas. Dr. Jesús Humberto Romo Toledano (Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN): Ingeniero Químico Industrial con maestría en Ingeniería Ambiental y doctorado en Tecnología Avanzada. Profesor activo de la ESIQIE. Su área de especialización es el tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburos Dr. Samuel Alejandro Lozano Morales (Centro de Investigación en Química Aplicada): Ingeniero Químico con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada con especialidad en Nanotecnología. Experiencia en control de contaminación del agua y conocimiento de la zona de Coahuila. Dr. Luis Carlos Sandoval Herazo (Instituto Tecnológico Superior de Misantla): Ingeniero Civil con doctorado en Desarrollo regional sustentable. Especialidad en Medio Ambiente y Saneamiento y Procesos Ambientales. Conocimiento de los recursos hídricos y naturales en Veracruz, así como de problemas de calidad del agua. Dra. Blanca Jiménez Cisneros (SRE y UNAM): Ingeniera ambiental con maestría en Control de la Contaminación y posdoctorado en Tratamiento de Agua Residual y Reúso del Agua. Perito del Colegio de Ingenieros Ambientales. Embajadora de México en Francia. Dr. Carlos Aguilar Madera (UANL): Director de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL. Su especialidad incluye los fenómenos de transporte en sistemas multifásicos, recuperación mejorada de hidrocarburos y tiene proyectos recientes dirigidos específicamente a la caracterización de afloramientos de lutitas negras. Dr. Erick Emanuel Luna Rojero (IMP): Físico e ingeniero. Investigador de larga trayectoria en el IMP. Se especializa en la recuperación mejorada de hidrocarburos, inyección de gases como nitrógeno y CO2 y el modelado numérico de medios porosos naturalmente fracturados. M. en I. Rosa María Hernández Medel (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA-Ticomán): Jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera en la ESIA Ticomán del IPN. Especialista en el diseño de fluidos de control, cementos y fracturantes, así como para dictaminar químicos biodegradables en la explotación de yacimientos no convencionales. Dra. Elena Centeno García (Instituto de Geología de la UNAM): Ingeniera geóloga. Su investigación se centra en la tectónica y sedimentación, con aportes clave para entender la evolución geológica del occidente de México. Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa (UNAM): Jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera (DICT) de la Facultad de Ingeniería. Especialidad en aseguramiento de flujo, análisis de propiedades roca-fluido y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. M. en C. José Adalberto Morquecho Robles (IPN-ESIA Ticomán): Es ingeniero petrolero con maestría en Ciencias de la Tierra por la UNAM con especialidad explícita en Geomecánica. Imparte cursos avanzados sobre “Geomecánica Aplicada a la Perforación” y diseño de límites técnicos no convencionales. Dr. Luis Fernando Camacho Ortegon (Universidad Autónoma de Coahuila): Doctor en geociencias. Su trabajo se centra en la geología, mineralogía y metalurgia, con un enfoque particular en la caracterización de depósitos minerales y procesos de extracción. Dra. Blanca Prado (Instituto de Geología de la UNAM): Jefa del Laboratorio de Física de Suelos del Instituto de Geología. Coordinadora del Programa de Suelos de la UNAM. Dra. Telma Castro (Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM): Especialista en contaminación atmosférica generada en una megaciudad a nivel local y regional, transporte, impacto local y regional de contaminantes. Dra. Margarita Mercedes González Brambila (UAM): Profesora-Investigadora y coordinadora de la Red de Energía y Medio Ambiente de la UAM. Fundadora y expresidenta de la Academia Mexicana de Energía. Especialista en biotecnología aplicada al medio ambiente, la energía y los procesos industriales. Investigadora Nacional Nivel II (SNII). Dra. Norma Leticia Campos Aragón (UNAM): Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociedad y Territorio por la UAM. Especialista en energía eléctrica. Sus líneas de investigación son: Política energética; política industrial e industria eléctrica.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, señaló que se trata de un ejercicio en el que las y los involucrados pondrán sus mejores esfuerzos académicos y de investigación para valorar la explotación de gas natural de yacimientos no convencionales en pro de la soberanía energética del país.

El rector de la UAM, Gustavo Pacheco López, puntualizó que la dependencia del gas natural representa una vulnerabilidad que México debe superar; por ello, desde esta institución se pondrá a disposición de la nación su rigor académico, científico y capacidad de innovación.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, señaló que esta institución pone a disposición a sus expertas y expertos, así como su compromiso para fortalecer la soberanía energética, la protección del medio ambiente y de las comunidades.