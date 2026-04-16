Propaganda en Bardas de Ramírez Cuéllar “no son Financiadas por Ningún Partido Político”

Son de Fondos Propios y Donaciones: Zaira Villagrana

Por Gabriel Rodríguez

Zaira Villagrana Escareño, coordinadora del sector de las mujeres en el movimiento Construyendo Zacatecas, informó que “las series sucesivas de bardas pintadas con su nombre y con el nombre del diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar –en los alrededores de la capital– no son finan- ciadas por partido político alguno sino que forman parte del movimiento que mantiene su equipo a nivel nacional, encabezado por Ramírez Cuéllar”.

Asimismo, dio a conocer que en breve aparecerá un proyecto nacional, instru- mentado por ellos mismos, denominado Construyendo México que “tendría parti- cularidades exclusivas dentro de cada una de las entidades en las que sería aplicado”.

Villagrana Escareño señaló que “se trata de difundir en todo el territorio (nacional) las acciones que realiza la presidenta Clau- dia Sheinbaum como parte integral de sus programas, uno de los cuales es el de vivien- da que impulsa Ramírez Cuéllar”.

Al especificar que con ello “se pretende visibilizar las acciones de la presidenta Sheinbaum, dirigidas a todos aquellos que pretenden participar en Construyendo México, en específico a aquellas personas que no necesariamente coincidan con algún partido” y añadió que su movimiento “abre las puertas a todos mediante el impulso de la pluralidad”.

A pregunta específica sobre ese tipo de adelantos en términos de difusión en bardas, conferencias y preparativos sociales de toda índole en tiempos de precampaña, la entre- vistada consideró que “no es así”. Zaira Ivonne destacó que “no se trata de un tema de adelanto o publicidad sino de hacerse visibles en el país y Zacatecas me- diante un arduo trabajo, para que la gente nos conozca. “Pero no se trata de actos anticipados por- que no llevamos el color de ningún partido encima sino de una paleta violácea y blanca, que alude a nuestra pluralidad”.

Sin embargo, admitió que ese movimiento requiere de unidad mediante pluralidad y que las tonalidades empleadas están dirigi- das, “sobre todo, a la protección de mujeres y niñas en la lucha por sus derechos a partir de los principios de Ramírez Cuéllar”. Precisó a detalle que su movimiento ma- neja varios colores, amarillo y verde o azul y morado, pero “en Zacatecas queremos dar la connotación violeta”.

Se le insistió sobre quién o quiénes cola- boran financieramente en esa campaña, de la que ella misma y Ramírez Cuéllar participan aun cuando “ésta forma parte del proyecto morenista de Claudia Sheinbaum en relación con su financiamiento”, según lo manifestó, y respondió que “se trata de un movimiento que no maneja recursos como tal y todo lo que se emplea en bardas son donaciones de personas que brindan pinturas por lo que no tenemos financiamiento, sino que son fondos propios y donaciones”.