Realizan 26º Simposium de Contaduría, con Enfoque en Tendencias Profesionales

16 Expertos Presentarán Ponencias

Por Miguel Alvarado Valle

Este miércoles, el teatro Fernando Calderón fue punto de encuentro para estudiantes, docentes y especialistas que se dieron cita en la edición número 26 del Simposium de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, un espacio enfocado en analizar las tendencias que actualmente están transformando el ejercicio profesional en áreas como la contabilidad, las finanzas y el marketing.

A lo largo de tres días, del 15 al 17 de abril, la comunidad universitaria participa en una jornada intensiva de aprendizaje que inicia desde tempranas horas, con la asistencia de alumnos de todos los semestres. El evento busca complementar la formación académica mediante el contacto directo con expertos, generando un ambiente de actualización constante y visión a futuro. De acuerdo con la estudiante Erica Esparza Ramírez, quien forma parte del comité organizador, el programa contempla alrededor de 16 ponencias, diseñadas para ofrecer una experiencia dinámica y variada.

Indicó que un elemento distintivo del simposium es que su organización recae en estudiantes de octavo semestre, quienes conforman el comité encargado de su planeación. Este proceso no sólo fortalece habilidades como la gestión y el trabajo en equipo, sino que también consolida un ejercicio académico que se ha mantenido de manera anual dentro de la institución. Esparza Ramírez destacó que además de su contenido académico, el evento ofrece una constancia con valor curricular avalada por el Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, lo que representa un incentivo adicional para los participantes.

La inscripción también incluye un kit de bienvenida y acceso a todas las actividades, así como a eventos programados durante las noches del simposium. En cuanto a los ponentes, el simposium cuenta con la participación de especialistas provenientes de distintas partes del país, principalmente de la Ciudad de México, quienes aportan una visión actualizada del ámbito profesional. Finalmente, la estudiante destacó que el evento se consolida como una plataforma clave para el aprendizaje, la vinculación y la preparación de los futuros profesionistas ante un mercado laboral en constante cambio.