Recomiendan Medidas Para el Cuidado de Mascotas

Para la Época de Calor

Especialistas del CUCBA Piden no Exponerlas en las Horas más Cálidas del día, Tener Agua Fresca y Conocer los Síntomas de Golpe de Calor Para Darles una Atención Oportuna

Especialistas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) recomendaron a quienes tienen bajo su responsabilidad a una mascota –perros y gatos–, una serie de acciones preventivas y de urgencia para su cuidado en la temporada de calor.

La médica veterinaria zootecnista, Gabriela Ramírez Díaz, responsable del Área de consulta clínica del Hospital veterinario de pequeñas especies del CUCBA, recomendó que, para evitar quemaduras en los cojinetes de las patas o golpes de calor, poner atención en la hora del paseo.

“De repente, vemos a propietarios que sacan a sus mascotas a caminar a plena luz del sol; hay que tener cuidado, saber en qué momento se deben de sacar a pasear, de preferencia muy temprano o ya que se meta el sol; siempre tener agua fresca, me refiero a agua natural disponible todo el tiempo”, dijo.

Enfatizó poner atención en las razas chatas, las cuales tienen más dificultad en regular la temperatura corporal. En caso de emergencia, describió los padecimientos y acciones a seguir en caso de un golpe de calor.

“Si la mascota se ve extremadamente agitada, cambia la coloración de sus mucosas orales, se ven más rojizas de lo normal, mantiene la lengua fuera y los vasos sanguíneos muy congestionados, además de sentir al perro más caliente de lo normal, debemos acercar agua fresca, cubrirlo con toallas húmedas, no hielo ni congelantes y llevarlo de inmediato con el médico veterinario”, dijo.

Recomendó ver las necesidades y límites de los perros, pues algunas razas como pastor belga, beagle y labrador aguantan más el calor, pero otros como bulldog francés o pugs tienen problemas para soportar el calor.

“Por ejemplo, si a la persona le gusta ir a acampar, podría escoger una raza de perro que esté favorecida para ese tipo de actividades, algún labrador o beagle, que son razas muy diferentes y a las que les encantaría estar todo el tiempo haciendo actividad física”, dijo.

En el caso de los gatos, dijo que son menos propensos a sufrir golpes de calor, pues, además de estar en casa, saben encontrar lugares frescos para descansar, buscar espacios húmedos y, por lo tanto, se conservan más frescos que los perros.

Además, precisó que en la época de calor son comunes las infecciones como gastroenteritis, por lo cual hay que lavar diariamente los platos de agua y comida, la cual puede contaminarse con facilidad.

“Pensamos que, por ser perros o gatos, no deben de tener mucha higiene o no es tan necesario hacerlo como sí lo hacemos con nosotros, pero debemos asear sus utensilios todos los días”, afirmó.

Recomendó también hacerles un chequeo anual para prevenir enfermedades, además de las campañas de vacunación y la esterilización, a fin de evitar la reproducción descontrolada, el sufrimiento tanto de machos, hembras y cachorros.

“El próximo 9 de mayo tendremos una campaña de esterilización gratuita en el hospital. Esto es muy importante para nosotros, porque es una colaboración con la sociedad y con los propietarios. No tendrá costo”, dijo.

La dirección del hospital es Prolongación avenida José Parres Arias 735, colonia Bosques del Centinela II, en Zapopan. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. Teléfono 33-3777-1150, extensión 32959; WhatsApp, 33-2764-7028 y en su página de Facebook.