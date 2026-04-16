Un Ataque Indigno, que Digan que la UAZ es “Fábrica de Desocupados”: Valerio Quintero

“La Tarea de las Universidades no Consiste en Ocupar Laboralmente”

Por Gabriel Rodríguez

El investigador universitario Juan Francisco Valerio Quintero, destacó que la educación en México en todos niveles puede considerarse un problema fundamental para el país y que requiere enorme cantidad de recursos para resolverlo, pero “con el que no se cuenta al momento”.

Valerio Quintero dijo que hay una clara tendencia al incremento en ese tipo de conflictos, que van desde la educación básica hasta los posgrados, “pongo como ejemplo el caso del robo a una escuela en Acapulco durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa”.

Al respecto, dijo que lo anterior formó parte de una nota informativa “en la que me llamaron la atención las declaraciones de las autoridades, quienes decían que el plantel no cuenta con los medios para reponer los bienes sustraídos en el caso de los sistemas de cómputo y equipos de proyección para dar clases”.

El doctor universitario señaló que “el hecho de que esa escuela no tenga manera de reponer esos bienes materiales indica que los fondos de los que dispone el sistema educativo, no alcanzan a cubrir sus necesidades esenciales pero menos aún las contingencias.

“Por eso digo que uno de los conflictos básicos de nuestra educación pública es precisamente la carencia de medios para trabajar y, en el mismo sentido, los pagos que se realizan a muchos maestros no alcanzan para resolver los problemas de calidad y eficiencia de muchos de ellos”.

Lo anterior, dijo, se debe en gran medida a que los sistemas de enseñanza nacional han privilegiado todo tipo de sistemas de competencia interna que fracturan y dividen a los equipos de trabajo en lugar de optar por la colaboración.

“Las competencias provocan el desplazamiento de los otros, de modo que los maestros solamente pueden dedicarse a llenar formatos, que consumen todos sus esfuerzos por lo que en lugar de dedicarse a la docencia y a la investigación, se ven inmersos en la cobertura de trámites burocráticos”.

El académico e investigador dijo que, además, dentro del mercado de trabajo, la UAZ es continuamente atacada con afirmaciones tales como que “se trata de una fábrica de desocupados” lo que es, en todo caso, una salida ignorante, un ataque indigno de quien lo profiere.

“La tarea de las universidades no consiste en ocupar laboralmente a las personas a las que capacita desde el punto de vista académico, sino que solamente educa, enseña y se abre a la sociedad para mostrar los productos académicos en oferta”, detalló.

Explicó que, por ello, no tiene sentido referir a los alumnos que, en el caso de la carrera de Derecho, “hay una sobresaturación de abogados en el país, pero como nuestra universidad no es autoritaria, tampoco cerraría la escuela por esa causa debido a que, en todo caso, la educación jurídica provoca un cierto nivel de conciencia social”.

Finalmente indicó que “una de las ventajas relativas de quienes se forman en la educación privada, tiene que ver con la capacidad adquisitiva que no puede equipararse con la educación pública, en donde, a pesar de todos sus conflictos, sigue siendo parte sustancial en la formación de nuestros pueblos”.