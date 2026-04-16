Zacatecas Capital Fortalece su Infraestructura Urbana con Obras de Pavimentación en la Colonia Huerta Vieja

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos y fortalecer la infraestructura urbana, el presidente municipal, Miguel Varela, llevó a cabo la construcción de obras de pavimentación en las calles Tamarindo y Nogal, ubicadas en la colonia Huerta Vieja, beneficiando de manera directa a 300 habitantes.

La obra realizada en la calle Tamarindo consistió en la pavimentación con concreto hidráulico, ejecutada mediante el Fondo FAISMUN 2025, con una inversión de 350 mil 704 pesos. Este proyecto contempló trabajos como excavación, colocación de base hidráulica, instalación de 250 metros cuadrados de concreto armado, así como la construcción de guarniciones y banquetas, contribuyendo a mejorar la movilidad y seguridad de la zona.

Por otra parte, en la calle Nogal se desarrolló la pavimentación con concreto asfáltico a través del Fondo FREVUPE 2025, con una inversión superior a los 904 mil pesos. Esta obra incluyó acciones de mayor alcance como excavación, base hidráulica, más de mil metros cuadrados de pavimento asfáltico, construcción de guarniciones, banquetas, aplicación de pintura, reencarpetamiento y trabajos complementarios como la renivelación de pozo con brocal.

Ambas intervenciones fueron supervisadas por personal técnico especializado, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y durabilidad en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se trabajó en coordinación con las empresas responsables de la ejecución para asegurar tiempos eficientes y resultados óptimos.

“Seguimos invirtiendo en obras que cambian la vida cotidiana de la gente, porque cada calle pavimentada significa mejores condiciones, mayor dignidad y nuevas oportunidades para nuestras colonias”, menciono el alcalde.

Estas obras son muestra de que, con una correcta aplicación de los recursos públicos, es posible generar cambios visibles y de alto impacto en las colonias del municipio. El Ayuntamiento de Zacatecas continuará priorizando proyectos que mejoren la infraestructura básica y eleven la calidad de vida de la población, avanzando con paso firme hacia una ciudad más equitativa, funcional y preparada para los retos del futuro.