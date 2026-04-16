Amplían en Ocho mil Toneladas Adicionales el Acopio de Frijol Para las y los Productores de Frijol de Nayarit

Anuncia Alimentación Para el Bienestar

La ampliación del acopio se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio y está dirigido únicamente a quienes no hayan participado previamente durante este ciclo.

Alimentación para el Bienestar anunció la ampliación de 8 mil toneladas de frijol adicionales en respaldo al campo nayarita, con un precio de 15 mil pesos por tonelada, más un apoyo adicional de mil pesos. La ampliación del acopio se llevará a cabo del 4 de mayo al 30 de junio de este año y se realizará únicamente a productoras y productores que no hayan participado previamente durante este ciclo, mediante una sola entrega sin posibilidad de recibir grano complementario. Asimismo, el proceso estará limitado exclusivamente a las variedades de frijol negro y pinto.

El acceso a este beneficio se realizará a través de los Centros de Acopio en donde se distribuirá la costalera correspondiente a un límite de hasta 5 toneladas por productor o productora. Todos estos requisitos serán publicados en las nuevas Reglas de Operación que podrán ser consultadas en los centros de acopio y en la página web www.gob.mx/alimentacionparaelbienestar antes del 30 de abril.

Es importante subrayar que el Programa de Acopio para el Bienestar se implementa de manera directa, sin intermediarios y sin admitir gestiones a través de representantes, líderes o actores políticos.

El acceso está dirigido exclusivamente a las y los pequeños productores que acuden personalmente a los Centros de Acopio, conforme a lo instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como se encuentra establecido en las Reglas de Operación del Programa.

Con esta ampliación, el Programa de Acopio para el Bienestar sumará un total de 20 mil toneladas en Nayarit con lo que se cumple el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar a las y los productores de frijol de la Entidad.

Cabe destacar que de la meta original de 12 mil toneladas, para el presente ciclo Primavera-Verano a un precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada, a la fecha se han acopiado 8,498.2 toneladas en beneficio de 1,127 pequeñas y pequeños productores, con una inversión social cercana a 229.5 millones de pesos. Las 3,501.7 toneladas restantes para cumplir la meta serán recibidas hasta el 30 de abril.