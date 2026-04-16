En Aguascalientes, se Apoya a Emprendedores con Maquinaria, Equipo y Herramientas a Través del Programa Confía

Impulsan el Talento y la Creatividad Local

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se apoya la adquisición de maquinaria, equipo y herramientas de trabajo.

Con los programas estatales fortalecemos la creatividad y el talento local: Esaú Garza de Vega.

En Aguascalientes, emprender tiene respaldo. A través del Programa “Confía”, el Gobierno del Estado impulsa proyectos que fortalecen la economía local y generan nuevas oportunidades para las y los emprendedores.

Un ejemplo de ello es TLA CUI Gorras, un negocio dedicado a la fabricación y venta de gorras con diseños personalizados y motivos artesanales que conectan con las emociones de sus clientes.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), este emprendimiento pudo adquirir maquinaria mediante el Programa “Confía”, lo que le ha permitido mejorar sus procesos, elevar la calidad de sus productos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que estos apoyos impulsan el talento y la creatividad local, al tiempo que fortalecen a las micro y pequeñas empresas, generando un impacto positivo en la economía del estado.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, reafirma su compromiso de respaldar a quienes emprenden, consolidando a Aguascalientes como un lugar donde las ideas se convierten en oportunidades reales.

Para más informes sobre este programa, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, de lunes a viernes, de las 8:30 a 15:30 horas.