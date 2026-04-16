“Somos. Imaginarios de la Naturaleza”

“Somos. Imaginarios de la Naturaleza” reúne la obra de Olga Chorro en un recorrido sensible que nos invita a detenernos, observar y reflexionar sobre nuestra relación con el entorno natural.

A través de atmósferas propone una pausa en el ritmo cotidiano para reconectar con la naturaleza desde la contemplación. El proyecto se enriquece con la participación de la poeta Nancy García Gallegos.

Asiste a la inauguración de esta exposición el jueves 16 de abril a las 12:00 horas en el Museo Espacio (avenida Gómez Morín s/n, Antiguos Talleres del Ferrocarril). La entrada es libre.