Tere Jiménez Encabeza el Inicio de Producción de la Nueva Nissan Frontier en Aguascalientes

/ “Gracias por la Confianza que Nissan Mantiene en Aguascalientes”

La instalación de esta nueva línea de producción representa una inversión de 96 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos directos e indirectos.

Aquí sí hay condiciones para crecer y permanecer, aquí hay futuro. El crecimiento de Nissan en la entidad es una señal de confianza: Tere Jiménez.

Aguascalientes se coloca como el principal centro logístico industrial de Nissan en América Latina: Rodrigo Centeno.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de producción de la nueva pick up NP300/Frontier en la Planta A1 de Nissan en Aguascalientes, lo que representa una inversión de 96 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos directos e indirectos.

“Gracias por la confianza que Nissan mantiene en Aguascalientes. Aquí sí hay condiciones para crecer y permanecer, aquí hay futuro. El crecimiento de Nissan en la entidad es una señal de confianza y una apuesta que nos permite mirar con optimismo, certidumbre y entusiasmo hacia nuevos horizontes”, expresó la gobernadora.

Asimismo, hizo un reconocimiento a las y los trabajadores de Nissan por su compromiso con la calidad y la innovación: “Gracias por su trabajo, esfuerzo y energía, eso habla de lo que está hecho Aguascalientes. Los vehículos de esta nueva línea representan tecnología especializada, trabajo fuerte y resistencia, cualidades que tiene nuestra gente para competir con los mejores”, subrayó.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, precisó que hoy Aguascalientes se consolida como el principal centro logístico industrial de esta empresa japonesa en América latina, al incorporar la primera línea para ensamble de pick-ups, con una inversión de 96 millones de dólares en tecnología y procesos especializados.

“Estamos muy orgullosos de la fabricación de la primera Nissan NP300/Frontier en estas instalaciones, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su historia. Los mexicanos eligen a Nissan por su innovación, calidad y la confianza que nos distingue; esto se refleja en 18 años consecutivos de liderazgo en México, lo cual respalda nuestro compromiso con los clientes”, sostuvo.

Rodolfo Osorio, encargado del Sector de Electromovilidad de la Secretaría de Economía del gobierno federal, precisó que Aguascalientes es un claro ejemplo del esfuerzo que se hace para posicionar a México como uno de los principales centros de manufactura avanzada a nivel global: “Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con la industria y con el gobierno de Aguascalientes para generar condiciones que favorezcan la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico”, indicó.

David Johnson, vicepresidente senior regional de Manufactura, Cadena de Suministro y Compras de Nissan Américas, destacó la posición de Aguascalientes como sede estratégica dentro del plan de reestructura global de Nissan, al atraer la producción de CIVAC-Morelos y Argentina, con lo que el estado se fortalece como un importante HUB automotriz de exportación.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, detalló que con la Nissan Frontier, el complejo de Aguascalientes suma seis modelos hechos en este recinto, el cual se posiciona como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica, al contar con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, lo que lo posiciona como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica.

En el evento que se realizó en la planta A1 de Nissan, también estuvieron presentes Takero Ahoyama, cónsul general de Japón en León, Guanajuato.; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; y Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado.

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